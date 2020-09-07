В России выписан первый штраф за непредоставление результата теста на COVID-19
Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф гражданину, который вернулся в Россию на самолете из-за рубежа и в течение трех дней не загрузил результаты теста на коронавирус на портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Это первый подобный штраф в стране.
«Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб.», ‒ сказано на сайте ведомства. Всего со 2 августа в Санкт-Петербурге составлен 101 подобный протокол.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, с 1 августа россияне, которые возвращаются в страну из-за рубежа, должны заполнить на портале госуслуг анкету и в течение трех дней загрузить туда результаты теста на коронавирус. При этом теперь граждане не обязаны выдерживать двухнедельный карантин после путешествия.
В начале августа Россия возобновила международное авиасообщение с некоторыми странами. Границы открыли Великобритания, Турция, Танзания и Абхазия, а также Киргизия, Молдавия и Черногория. В начале сентября россиянам разрешили посещать Грецию, Польшу, Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.