Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России выписан первый штраф за непредоставление результата теста на COVID-19

Ведомости

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф гражданину, который вернулся в Россию на самолете из-за рубежа и в течение трех дней не загрузил результаты теста на коронавирус на портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Это первый подобный штраф в стране.

«Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб.», ‒ сказано на сайте ведомства. Всего со 2 августа в Санкт-Петербурге составлен 101 подобный протокол. 

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, с 1 августа россияне, которые возвращаются в страну из-за рубежа, должны заполнить на портале госуслуг анкету и в течение трех дней загрузить туда результаты теста на коронавирус. При этом теперь граждане не обязаны выдерживать двухнедельный карантин после путешествия.

В начале августа Россия возобновила международное авиасообщение с некоторыми странами. Границы открыли Великобритания, Турция, Танзания и Абхазия, а также Киргизия, Молдавия и Черногория. В начале сентября россиянам разрешили посещать Грецию, Польшу, Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее по теме: Поставки вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных