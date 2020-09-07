В России выписан первый штраф за непредоставление результата теста на COVID-19

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф гражданину, который вернулся в Россию на самолете из-за рубежа и в течение трех дней не загрузил результаты теста на коронавирус на портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Это первый подобный штраф в стране.