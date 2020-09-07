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Мурашко ответил на сообщения о неточности статистики смертности от коронавируса

Ведомости

Данные Росздравнадзора о неточностях в статистике смертности от коронавируса в ряде больниц не касаются всей страны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. 

«Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций», — сказал Мурашко. Он добавил, что анализ данных находится в компетенции Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что его ведомство всегда придавало важное значение достоверности медицинской статистики, в некоторых случаях гибель людей, заболевших коронавирусом, в действительности стала следствием хронических болезней. «Следует отметить, что процесс определения причины смерти может занимать длительное время. И по его окончании статистические данные уточняются. Такие подходы действуют не только в период пандемии, но и в «мирное» время»» , — сказал министр. 

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в статистике по смертности от коронавируса в перепрофилированных под его лечение больницах обнаружены сильные разночтения. По ее словам, если в одних медучреждениях почти все летальные исходы в период пандемии обозначались как жертвы COVID-19, то в других реальные случаи смертей от коронавируса списывались на сердечно-сосудистые заболевания. Самойлова подчеркнула, что выявленные недостатки медицинской статистики должны стать предметом аналитических мероприятий. Конкретные регионы и больницы, предоставившие некорректные данные, она не назвала.

Ранее по теме: Глава Росздравнадзора заявила о неточностях в статистике смертности от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных