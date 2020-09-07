Мурашко ответил на сообщения о неточности статистики смертности от коронавируса
Данные Росздравнадзора о неточностях в статистике смертности от коронавируса в ряде больниц не касаются всей страны, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций», — сказал Мурашко. Он добавил, что анализ данных находится в компетенции Минздрава.
Мурашко подчеркнул, что его ведомство всегда придавало важное значение достоверности медицинской статистики, в некоторых случаях гибель людей, заболевших коронавирусом, в действительности стала следствием хронических болезней. «Следует отметить, что процесс определения причины смерти может занимать длительное время. И по его окончании статистические данные уточняются. Такие подходы действуют не только в период пандемии, но и в «мирное» время»» , — сказал министр.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в статистике по смертности от коронавируса в перепрофилированных под его лечение больницах обнаружены сильные разночтения. По ее словам, если в одних медучреждениях почти все летальные исходы в период пандемии обозначались как жертвы COVID-19, то в других реальные случаи смертей от коронавируса списывались на сердечно-сосудистые заболевания. Самойлова подчеркнула, что выявленные недостатки медицинской статистики должны стать предметом аналитических мероприятий. Конкретные регионы и больницы, предоставившие некорректные данные, она не назвала.