Мурашко ответил на сообщения о неточности статистики смертности от коронавируса

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в статистике по смертности от коронавируса в перепрофилированных под его лечение больницах обнаружены сильные разночтения. По ее словам, если в одних медучреждениях почти все летальные исходы в период пандемии обозначались как жертвы COVID-19, то в других реальные случаи смертей от коронавируса списывались на сердечно-сосудистые заболевания. Самойлова подчеркнула, что выявленные недостатки медицинской статистики должны стать предметом аналитических мероприятий. Конкретные регионы и больницы, предоставившие некорректные данные, она не назвала.