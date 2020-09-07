Глава Росздравнадзора заявила о неточностях в статистике смертности от COVID-19
В статистике по смертности от коронавируса в перепрофилированных под его лечение больницах обнаружены сильные разночтения, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передает «Медицинский вестник».
По словам Самойловой, ее ведомство проанализировало данные по смертности от коронавируса и обнаружило, что из-за разности в кодировке причины смертности, данные по медучреждениям, очень сильно отличались. «Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», – сказала она,
Глава Росздравнадзора пояснила, что расхожими стали случаи, когда у многих пациентов, умерших от коронавируса, в качестве причин смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания. Самойлова подчеркнула, что выявленные недостатки медицинской статистики должны стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее». Конкретные регионы и больницы, предоставившие некорректные данные, она не назвала.
По данным оперштаба, общее число случаев заражения в России на 7 сентября достигло 1 030 690. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 871. Общее число выздоровевших выросло до 843 277 человек. Продолжают лечение более 169 000 человек.