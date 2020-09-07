Глава Росздравнадзора заявила о неточностях в статистике смертности от COVID-19

По словам Самойловой, ее ведомство проанализировало данные по смертности от коронавируса и обнаружило, что из-за разности в кодировке причины смертности, данные по медучреждениям, очень сильно отличались. «Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», – сказала она,