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Глава Росздравнадзора заявила о неточностях в статистике смертности от COVID-19

Ведомости

В статистике по смертности от коронавируса в перепрофилированных под его лечение больницах обнаружены сильные разночтения, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передает «Медицинский вестник».

По словам Самойловой, ее ведомство проанализировало данные по смертности от коронавируса и обнаружило, что из-за разности в кодировке причины смертности, данные по медучреждениям, очень сильно отличались. «Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», – сказала она,

Глава Росздравнадзора пояснила, что расхожими стали случаи, когда у многих пациентов, умерших от коронавируса, в качестве причин смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания. Самойлова подчеркнула, что выявленные недостатки медицинской статистики должны стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее». Конкретные регионы и больницы, предоставившие некорректные данные, она не назвала.

По данным оперштаба, общее число случаев заражения в России на 7 сентября достигло 1 030 690. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 871. Общее число выздоровевших выросло до 843 277 человек. Продолжают лечение более 169 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных