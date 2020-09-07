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В России за сутки выявили 5185 новых случаев коронавируса

Умер за сутки 51 пациент, продолжают лечение более 169 000 человек
Дарина Бухарова
Александр Авилов / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 5 185 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 030 690. Умер за день 51 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 871. За сутки в России полностью выздоровели 2 328 человек. Общее число выздоровевших выросло до 843 277 человек. Продолжают лечение более 169 000 человек.

6 сентября оперштаб сообщил о 5 195 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 690 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 882 пациента, скончались 14 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+196), Подмосковье (+166), Ростовская (+151) и Нижегородская (+151) области.

Всего в Москве выявлено 267 047 заболевших. На втором месте по числу заражений в России Московская область (69 365), на третьем – Санкт-Петербург (38 008).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных