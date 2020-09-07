В России за сутки выявили 5185 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5 185 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 030 690. Умер за день 51 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 871. За сутки в России полностью выздоровели 2 328 человек. Общее число выздоровевших выросло до 843 277 человек. Продолжают лечение более 169 000 человек.