В России за сутки выявили 5185 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5185 новых случаев коронавирусаУмер за сутки 51 пациент, продолжают лечение более 169 000 человек
В России за сутки выявили 5 185 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 030 690. Умер за день 51 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 871. За сутки в России полностью выздоровели 2 328 человек. Общее число выздоровевших выросло до 843 277 человек. Продолжают лечение более 169 000 человек.
6 сентября оперштаб сообщил о 5 195 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 690 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 882 пациента, скончались 14 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+196), Подмосковье (+166), Ростовская (+151) и Нижегородская (+151) области.
Всего в Москве выявлено 267 047 заболевших. На втором месте по числу заражений в России Московская область (69 365), на третьем – Санкт-Петербург (38 008).