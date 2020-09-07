Не менее 12 российских туристов заразились COVID-19 в Турции

По словам дипломата, при выезде на отдых в Турцию российским туристам следует купить медицинскую страховку, в которую входит лечение от коронавируса и вызванных им осложнений. Он добавил, что у одного из госпитализированных граждан РФ возникли проблемы, потому что у него не было такого полиса, но ему все равно оказали медицинскую помощь.