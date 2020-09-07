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Не менее 12 российских туристов заразились COVID-19 в Турции

Ведомости

Посол России в Турции Алексей Ерхов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что не менее 12 находящихся в стране российских туристов заразились там новым коронавирусом.

«Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице», — приводит слова российского посла «РИА Новости».

По словам дипломата, при выезде на отдых в Турцию российским туристам следует купить медицинскую страховку, в которую входит лечение от коронавируса и вызванных им осложнений. Он добавил, что у одного из госпитализированных граждан РФ возникли проблемы, потому что у него не было такого полиса, но ему все равно оказали медицинскую помощь.

Накануне губернатор Антальи Эрсин Языджи рассказал, что восемь российских туристов, отдыхающих в этой провинции, заразились коронавирусом.

Ранее по теме: В Турции восемь российских туристов заразились коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных