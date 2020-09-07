Не менее 12 российских туристов заразились COVID-19 в Турции
Посол России в Турции Алексей Ерхов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что не менее 12 находящихся в стране российских туристов заразились там новым коронавирусом.
«Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице», — приводит слова российского посла «РИА Новости».
По словам дипломата, при выезде на отдых в Турцию российским туристам следует купить медицинскую страховку, в которую входит лечение от коронавируса и вызванных им осложнений. Он добавил, что у одного из госпитализированных граждан РФ возникли проблемы, потому что у него не было такого полиса, но ему все равно оказали медицинскую помощь.
Накануне губернатор Антальи Эрсин Языджи рассказал, что восемь российских туристов, отдыхающих в этой провинции, заразились коронавирусом.