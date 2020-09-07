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В Турции восемь российских туристов заразились коронавирусом

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У восьми российских туристов в турецкой провинции Анталья был выявлен коронавирус, сообщил «РИА Новостям» губернатор провинции Эрсин Языджи. По его словам, после возобновления авиарейсов с Россией 10 августа в провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталью, составило 483 790.

«У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», – сказал Языджи. Губернатор рассказал, что туристам, у которых появился кашель, лихорадка или затрудненное дыхание, нужно изолироваться, надеть маску и обратиться за медицинской помощью.

Врач, к которому турист обратится, сообщит о случае заражения в отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции. Отдел определит контактировавших с больным и начнет необходимые процедуры. При положительном тесте на коронавирус пациент отправится в больницу, добавил губернатор. Он отметил, что гостиничный номер заболевшего туриста будет проветриваться в течение 24 часов, после в номере проведут дезинфекцию.

Россия ввела ограничения на пересечение границ в связи с пандемией коронавируса в марте. В августе возобновилось авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также были открыты границы с Киргизией, Молдавией и Черногорией. В начале сентября к разрешенным для въезда россиян странам присоединились Греция, Польша, а также Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных