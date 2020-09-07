В Турции восемь российских туристов заразились коронавирусом
У восьми российских туристов в турецкой провинции Анталья был выявлен коронавирус, сообщил «РИА Новостям» губернатор провинции Эрсин Языджи. По его словам, после возобновления авиарейсов с Россией 10 августа в провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталью, составило 483 790.
«У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», – сказал Языджи. Губернатор рассказал, что туристам, у которых появился кашель, лихорадка или затрудненное дыхание, нужно изолироваться, надеть маску и обратиться за медицинской помощью.
Врач, к которому турист обратится, сообщит о случае заражения в отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции. Отдел определит контактировавших с больным и начнет необходимые процедуры. При положительном тесте на коронавирус пациент отправится в больницу, добавил губернатор. Он отметил, что гостиничный номер заболевшего туриста будет проветриваться в течение 24 часов, после в номере проведут дезинфекцию.
Россия ввела ограничения на пересечение границ в связи с пандемией коронавируса в марте. В августе возобновилось авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также были открыты границы с Киргизией, Молдавией и Черногорией. В начале сентября к разрешенным для въезда россиян странам присоединились Греция, Польша, а также Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.