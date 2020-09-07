В Турции восемь российских туристов заразились коронавирусом

Россия ввела ограничения на пересечение границ в связи с пандемией коронавируса в марте. В августе возобновилось авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также были открыты границы с Киргизией, Молдавией и Черногорией. В начале сентября к разрешенным для въезда россиян странам присоединились Греция, Польша, а также Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.