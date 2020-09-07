Российские туристы перестали экономить на страховках

Пока это не повлияло на объемы выручки страховщиков по одной простой причине – количество проданных полисов заметно ниже прошлогодних, прежде всего за счет падения продаж страховок выезжающим за рубеж (ВЗР). В целом за три летних месяца 2020 г. количество проданных полисов ВЗР по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало в 11 раз. По одному из самых популярных направлений – Турции падение составило 40%. Зато число страховок, оформленных для поездок по России, существенно выросло – на 35% по сравнению с прошлым годом.