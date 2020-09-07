Российские туристы перестали экономить на страховках

Российские туристы перестали экономить на страховкахСредняя стоимость полисов для туристов выросла на треть из-за страхования от коронавируса
Из-за коронавируса средний чек по туристическим страховкам вырос, утверждает гендиректор финансового маркетплейса «Сравни.ру» Сергей Леонидов. «Теперь клиенты выбирают дополнительные опции к страховке, которые включают страховое покрытие в случае заражения COVID. В результате если в прошлом году стоимость страховки в среднем составляла 1200 руб., то сейчас она выросла до 2000 руб. с поправкой на курс доллара», – отмечает он.
Пока это не повлияло на объемы выручки страховщиков по одной простой причине – количество проданных полисов заметно ниже прошлогодних, прежде всего за счет падения продаж страховок выезжающим за рубеж (ВЗР). В целом за три летних месяца 2020 г. количество проданных полисов ВЗР по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало в 11 раз. По одному из самых популярных направлений – Турции падение составило 40%. Зато число страховок, оформленных для поездок по России, существенно выросло – на 35% по сравнению с прошлым годом.