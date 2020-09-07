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Российские туристы перестали экономить на страховках

Средняя стоимость полисов для туристов выросла на треть из-за страхования от коронавируса
Елена Ведерина Ольга Кучерова
Отдыхающие на пляже в Евпатории /РИА Новости

Из-за коронавируса средний чек по туристическим страховкам вырос, утверждает гендиректор финансового маркетплейса «Сравни.ру» Сергей Леонидов. «Теперь клиенты выбирают дополнительные опции к страховке, которые включают страховое покрытие в случае заражения COVID. В результате если в прошлом году стоимость страховки в среднем составляла 1200 руб., то сейчас она выросла до 2000 руб. с поправкой на курс доллара», – отмечает он.

Пока это не повлияло на объемы выручки страховщиков по одной простой причине – количество проданных полисов заметно ниже прошлогодних, прежде всего за счет падения продаж страховок выезжающим за рубеж (ВЗР). В целом за три летних месяца 2020 г. количество проданных полисов ВЗР по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало в 11 раз. По одному из самых популярных направлений – Турции падение составило 40%. Зато число страховок, оформленных для поездок по России, существенно выросло – на 35% по сравнению с прошлым годом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных