Мишустин призвал чиновников быть осторожнее с публичными высказываниями
Члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям в условиях непростой экономической ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям. На каждом из нас серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами», — сказал Мишустин.
Он отметил, что двусмысленность в словах может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, и таким образом нанести прямой ущерб экономике.
23 сентября правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики, который обойдется в 6,4 трлн руб. — на 1,4 трлн руб. больше, чем стоимость реализации первоначального проекта плана. Срок исполнения плана восстановления экономики — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях.