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Мишустин призвал чиновников быть осторожнее с публичными высказываниями

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Члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям в условиях непростой экономической ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям. На каждом из нас серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами», — сказал Мишустин.

Он отметил, что двусмысленность в словах может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, и таким образом нанести прямой ущерб экономике. 

23 сентября правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики, который обойдется в 6,4 трлн руб. — на 1,4 трлн руб. больше, чем стоимость реализации первоначального проекта плана. Срок исполнения плана восстановления экономики — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных