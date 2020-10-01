Мишустин призвал чиновников быть осторожнее с публичными высказываниями

23 сентября правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики, который обойдется в 6,4 трлн руб. — на 1,4 трлн руб. больше, чем стоимость реализации первоначального проекта плана. Срок исполнения плана восстановления экономики — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях.