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Мишустин призвал производителей активнее применять цифровые платформы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, находясь с визитом в Чувашии, встретился с работниками Чебоксарского производственного объединения имени В. И. Чапаева и призвал их активнее пользоваться цифровыми платформами для поддержания спроса на продукцию.

«Не забудьте про цифровизацию, потому что цифровые платформы позволяют без особых, больших инвестиций в маркетинг найти своего потребителя», — заявил премьер-министр, отметив, что первым этапом в этой работе является «поиск потребителя в регионе, потом у соседей, потом на всю страну, а потом и на экспорт».

Во время визита Мишустин осмотрел цеха предприятия, в частности, изготовления резиновых смесей. Ему также показали работу прессовочного станка и представили выставку готовой продукции предприятия.

Мишустин после своего вступления в должность в январе этого года назначил руководителей цифровой трансформации в каждом федеральном министерстве и ведомстве. В июле, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, Мишустин заявил, что цифровая трансформация государственного управления может помочь России войти в число лидеров в глобальной экономике.

Для этого система госуправления должна стать эффективной, открытой и удобной для всех граждан страны, подчеркнул глава правительства.

Ранее по теме: Путин поддержал назначение руководителей цифровой трансформации в регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных