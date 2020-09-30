Мишустин призвал производителей активнее применять цифровые платформы

«Не забудьте про цифровизацию, потому что цифровые платформы позволяют без особых, больших инвестиций в маркетинг найти своего потребителя», — заявил премьер-министр, отметив, что первым этапом в этой работе является «поиск потребителя в регионе, потом у соседей, потом на всю страну, а потом и на экспорт».