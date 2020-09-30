Мишустин призвал производителей активнее применять цифровые платформы
Премьер-министр России Михаил Мишустин, находясь с визитом в Чувашии, встретился с работниками Чебоксарского производственного объединения имени В. И. Чапаева и призвал их активнее пользоваться цифровыми платформами для поддержания спроса на продукцию.
«Не забудьте про цифровизацию, потому что цифровые платформы позволяют без особых, больших инвестиций в маркетинг найти своего потребителя», — заявил премьер-министр, отметив, что первым этапом в этой работе является «поиск потребителя в регионе, потом у соседей, потом на всю страну, а потом и на экспорт».
Во время визита Мишустин осмотрел цеха предприятия, в частности, изготовления резиновых смесей. Ему также показали работу прессовочного станка и представили выставку готовой продукции предприятия.
Мишустин после своего вступления в должность в январе этого года назначил руководителей цифровой трансформации в каждом федеральном министерстве и ведомстве. В июле, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, Мишустин заявил, что цифровая трансформация государственного управления может помочь России войти в число лидеров в глобальной экономике.
Для этого система госуправления должна стать эффективной, открытой и удобной для всех граждан страны, подчеркнул глава правительства.