Путин поддержал назначение руководителей цифровой трансформации в регионах
Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Дмитрия Чернышенко о назначении ответственных за проведение цифровой трансформации в каждом региональном органе исполнительной власти. Об этом глава государства высказался на совещании с правительством.
«Хорошо, ладно, обязательно это сделаем, согласен с вами», — сказал Путин.
В ходе совещания Чернышенко попросил президента дать поручение для глав российских регионов назначить заместителей руководителей каждого регионального органа исполнительной власти, который будет отвечать за цифровую трансформацию по аналогии с федеральными руководителями и общаться с чиновниками на всех уровнях.
Чернышенко пояснил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин после своего вступления в должность в январе этого года назначил руководителей цифровой трансформации в каждом федеральном министерстве и ведомстве. «Мы видим, что работа активно идет и механизм правильный, но такую же схему управления и единую архитектуру информационных систем предлагаем выстроить на всех уровнях исполнительной власти: и на региональном, и, самое главное, на муниципальном. Именно там людям оказывают услуги, а не из кабинетов министерств», — пояснил Чернышенко.
Ранее, в июле, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, Мишустин заявил, что цифровая трансформация государственного управления может помочь России войти в число лидеров в глобальной экономике. Для этого система госуправления должна стать эффективной, открытой и удобной для всех граждан страны, подчеркнул глава правительства.