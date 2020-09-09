Путин поддержал назначение руководителей цифровой трансформации в регионах

Чернышенко пояснил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин после своего вступления в должность в январе этого года назначил руководителей цифровой трансформации в каждом федеральном министерстве и ведомстве. «Мы видим, что работа активно идет и механизм правильный, но такую же схему управления и единую архитектуру информационных систем предлагаем выстроить на всех уровнях исполнительной власти: и на региональном, и, самое главное, на муниципальном. Именно там людям оказывают услуги, а не из кабинетов министерств», — пояснил Чернышенко.