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Путин поддержал назначение руководителей цифровой трансформации в регионах

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Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Дмитрия Чернышенко о назначении ответственных за проведение цифровой трансформации в каждом региональном органе исполнительной власти. Об этом глава государства высказался на совещании с правительством.

«Хорошо, ладно, обязательно это сделаем, согласен с вами», — сказал Путин.

В ходе совещания Чернышенко попросил президента дать поручение для глав российских регионов назначить заместителей руководителей каждого регионального органа исполнительной власти, который будет отвечать за цифровую трансформацию по аналогии с федеральными руководителями и общаться с чиновниками на всех уровнях.

Чернышенко пояснил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин после своего вступления в должность в январе этого года назначил руководителей цифровой трансформации в каждом федеральном министерстве и ведомстве. «Мы видим, что работа активно идет и механизм правильный, но такую же схему управления и единую архитектуру информационных систем предлагаем выстроить на всех уровнях исполнительной власти: и на региональном, и, самое главное, на муниципальном. Именно там людям оказывают услуги, а не из кабинетов министерств», — пояснил Чернышенко.

Ранее, в июле, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, Мишустин заявил, что цифровая трансформация государственного управления может помочь России войти в число лидеров в глобальной экономике. Для этого система госуправления должна стать эффективной, открытой и удобной для всех граждан страны, подчеркнул глава правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных