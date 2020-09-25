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Правительство одобрило план восстановления экономики

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Правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«Решения правительства: …одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», ‒ говорится в сообщении.

Долгосрочных структурных изменений в экономике планируется достичь за счет внедрения новых технологий, использования возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, а также наращивания экспорта и темпов реализации программ импортозамещения, объяснили в пресс-службе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил первоначальный проект плана на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным 2 июля. План, состоявший из трех этапов, предусматривал около 500 мероприятий. Премьер оценил стоимость реализации плана восстановления российской экономики в сумму около 5 трлн руб. на два года.

В сентябре первый вице-премьер Андрей Белоусов представил в Совете Федерации новый план восстановления экономики, который должен обеспечить рост ВВП на 3,5% в год, располагаемых доходов населения ‒ примерно на 2,5%, инвестиций в основной капитал ‒ на 5% и более, ненефтегазового экспорта ‒ на 3–4% в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных