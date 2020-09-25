Правительство одобрило план восстановления экономики
Правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
«Решения правительства: …одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», ‒ говорится в сообщении.
Долгосрочных структурных изменений в экономике планируется достичь за счет внедрения новых технологий, использования возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, а также наращивания экспорта и темпов реализации программ импортозамещения, объяснили в пресс-службе.
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил первоначальный проект плана на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным 2 июля. План, состоявший из трех этапов, предусматривал около 500 мероприятий. Премьер оценил стоимость реализации плана восстановления российской экономики в сумму около 5 трлн руб. на два года.
В сентябре первый вице-премьер Андрей Белоусов представил в Совете Федерации новый план восстановления экономики, который должен обеспечить рост ВВП на 3,5% в год, располагаемых доходов населения ‒ примерно на 2,5%, инвестиций в основной капитал ‒ на 5% и более, ненефтегазового экспорта ‒ на 3–4% в год.