Правительство одобрило план восстановления экономики

В сентябре первый вице-премьер Андрей Белоусов представил в Совете Федерации новый план восстановления экономики, который должен обеспечить рост ВВП на 3,5% в год, располагаемых доходов населения ‒ примерно на 2,5%, инвестиций в основной капитал ‒ на 5% и более, ненефтегазового экспорта ‒ на 3–4% в год.