Президент РАН назвал фактор победы над коронавирусом
Остановить пандемию коронавируса поможет применение нескольких вакцин, в зависимости от медицинских показаний, сообщил «РИА Новостям» президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, важно подобрать для пациента определенную вакцину в зависимости от его возраста, наличия хронических заболеваний и предрасположенности к каким-либо болезням.
«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — сказал он.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г.
Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.