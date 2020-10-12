Назван срок окончания испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V»

«Сейчас первые 10 000 (добровольцев. — Ведомости) получили за месяц. Я думаю, к концу января всех привьем по первому и по второму разу, а потом отсчитайте еще полгода от этого момента, это получается конец июля — начало августа, — закончатся (исследования. — Ведомости) и будут результаты статистически обработанные за полгода», — сказал Гинцбург.