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Назван срок окончания испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V»

Ведомости

Все добровольцы пройдут вакцинацию препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных испытаний к концу января, в июле-августе испытания будут окончены, сообщил ТАСС директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас первые 10 000 (добровольцев. — Ведомости) получили за месяц. Я думаю, к концу января всех привьем по первому и по второму разу, а потом отсчитайте еще полгода от этого момента, это получается конец июля — начало августа, — закончатся (исследования. — Ведомости) и будут результаты статистически обработанные за полгода», — сказал Гинцбург.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.

Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.

В России второй день подряд суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 13 000. Всего в России зарегистрировано 1 312 310 случаев заражения вирусом. За весь период от коронавируса выздоровели 1 024 235 человека, зарегистрировано 22 722 смертей, связанных с коронавирусом.

Ранее по теме: В Центре им. Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных