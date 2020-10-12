Назван срок окончания испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V»
Все добровольцы пройдут вакцинацию препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных испытаний к концу января, в июле-августе испытания будут окончены, сообщил ТАСС директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сейчас первые 10 000 (добровольцев. — Ведомости) получили за месяц. Я думаю, к концу января всех привьем по первому и по второму разу, а потом отсчитайте еще полгода от этого момента, это получается конец июля — начало августа, — закончатся (исследования. — Ведомости) и будут результаты статистически обработанные за полгода», — сказал Гинцбург.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.
В России второй день подряд суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 13 000. Всего в России зарегистрировано 1 312 310 случаев заражения вирусом. За весь период от коронавируса выздоровели 1 024 235 человека, зарегистрировано 22 722 смертей, связанных с коронавирусом.