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В центре Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации

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Отказаться от использования маски можно через три недели после введения второго компонента вакцины от коронавируса, передает «РИА Новости» со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо», — рассказал он.

Гинцбург также посоветовал после этого определить уровень антител, если он окажется недостаточным, то лучше продолжить носить маску, пояснил он.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Клинические испытания своей вакцины от коронавируса завершил центр «Вектор». Вакцину планируется зарегистрировать до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что люди устали соблюдать требования по профилактике коронавируса, и призвал продержаться еще несколько месяцев до начала массовой вакцинации.

Ранее по теме: В ВОЗ рассказали о переговорах с Россией по вакцине от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных