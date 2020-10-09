В ВОЗ рассказали о переговорах с Россией по вакцине от коронавируса

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Клинические испытания своей вакцины от коронавируса завершил центр «Вектор». Вакцину планируется зарегистрировать до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.