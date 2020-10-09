В ВОЗ рассказали о переговорах с Россией по вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет активную работу с коллегами из России по вакцине от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.
«Мы провели прекрасные переговоры с российскими коллегами. Мы объяснили им, как и ученым из других стран, какие существуют критерии и какие ВОЗ предъявляет требования в отношении испытания вакцин, их производства и использования», — сказал Райан.
По его словам, ВОЗ работает с различными странами для определения наилучших продуктов в этой сфере.
«Этот выбор, как и политика ВОЗ в целом, основывается на заключении независимых экспертов, которые работают в организации», — добавил представитель организации.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Клинические испытания своей вакцины от коронавируса завершил центр «Вектор». Вакцину планируется зарегистрировать до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.