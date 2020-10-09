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В ВОЗ рассказали о переговорах с Россией по вакцине от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет активную работу с коллегами из России по вакцине от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

«Мы провели прекрасные переговоры с российскими коллегами. Мы объяснили им, как и ученым из других стран, какие существуют критерии и какие ВОЗ предъявляет требования в отношении испытания вакцин, их производства и использования», — сказал Райан.

По его словам, ВОЗ работает с различными странами для определения наилучших продуктов в этой сфере.

«Этот выбор, как и политика ВОЗ в целом, основывается на заключении независимых экспертов, которые работают в организации», — добавил представитель организации.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Клинические испытания своей вакцины от коронавируса завершил центр «Вектор». Вакцину планируется зарегистрировать до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных