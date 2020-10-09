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Собянин призвал «продержаться» до появления вакцины от коронавируса

Ведомости

Люди устали соблюдать требования по профилактике коронавируса, однако нужно продержаться еще несколько месяцев до массовой вакцинации, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще, как бы, снимет эту проблему», — сказал Собянин.

Мэр города отметил, что нужно сделать «все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса». Власти Москвы, по его словам, дают полную информацию по ситуации с коронавирусом в городе: «Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем».

За последние сутки в России выявлено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Показатель 9 октября стал максимальным за весь период пандемии. Всего в России зарегистрировано 1 272 238 случаев заражения коронавирусом. 1 009 421 пациент выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 22 257 смертей, связанных с вирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных