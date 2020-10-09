Собянин призвал «продержаться» до появления вакцины от коронавируса

«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще, как бы, снимет эту проблему», — сказал Собянин.