Собянин призвал «продержаться» до появления вакцины от коронавируса
Люди устали соблюдать требования по профилактике коронавируса, однако нужно продержаться еще несколько месяцев до массовой вакцинации, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще, как бы, снимет эту проблему», — сказал Собянин.
Мэр города отметил, что нужно сделать «все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса». Власти Москвы, по его словам, дают полную информацию по ситуации с коронавирусом в городе: «Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем».
За последние сутки в России выявлено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Показатель 9 октября стал максимальным за весь период пандемии. Всего в России зарегистрировано 1 272 238 случаев заражения коронавирусом. 1 009 421 пациент выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 22 257 смертей, связанных с вирусом.