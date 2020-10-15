Вагоны поездов дальнего следования оборудуют видеокамерами
Правительство России обязало железнодорожных перевозчиков установить средства видеонаблюдения в пассажирских салонах поездов дальнего следования, следует из постановления, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров в дальнем следовании… обязаны: оснастить транспортные средства следующими техническими средствами обеспечения транспортной безопасности:… средства видеонаблюдения в пассажирском салоне транспортного средства (в вагоне), переходных тамбурах и технических помещениях», — говорится в документе.
Помимо этого, видеокамерами должны быть оснащены кабина локомотива и пути прохода в его салон. Срок хранения видеозаписей должен составлять не менее 30 суток.
8 октября правительство обязало авиакомпании установить видеокамеры в самолетах. Такое требование с 2023 г. станет обязательным для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика. Для уже используемых требование становится обязательным на два года позже, с 2025 г.