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Вагоны поездов дальнего следования оборудуют видеокамерами

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Правительство России обязало железнодорожных перевозчиков установить средства видеонаблюдения в пассажирских салонах поездов дальнего следования, следует из постановления, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров в дальнем следовании… обязаны: оснастить транспортные средства следующими техническими средствами обеспечения транспортной безопасности:… средства видеонаблюдения в пассажирском салоне транспортного средства (в вагоне), переходных тамбурах и технических помещениях», — говорится в документе.

Помимо этого, видеокамерами должны быть оснащены кабина локомотива и пути прохода в его салон. Срок хранения видеозаписей должен составлять не менее 30 суток.

8 октября правительство обязало авиакомпании установить видеокамеры в самолетах. Такое требование с 2023 г. станет обязательным для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика. Для уже используемых требование становится обязательным на два года позже, с 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных