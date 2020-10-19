Навальный раскритиковал Трампа из-за молчания по его делу
Основатель ФБК Алексей Навальный в интервью CBS News обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное отравление.
«Я заметил, что [Трамп] этого не сделал», — сказал он.
В сентябре из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным Трампа раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден. «Его молчание — соучастие», — заявил он тогда, назвав произошедшее основателем ФБК попыткой заставить его замолчать.
В сентябре президент США заявил, что у него нет оснований сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Навального, однако Германия, по его словам, пока не предоставила никаких доказательств.
В интервью Навальный вновь заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Ранее он уже заявлял об этом в интервью Der Spiegel. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. После этого Навальный сообщил, что подает на Пескова в суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу №1, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Это подтверждают специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно повторила запрос, однако до сих пор не получила ответа. В ФРГ заявили, что не могут предоставить эти данные без согласия пациента. Сам Навальный, которого выписали из стационара 23 сентября, уверен, что его отравили «Новичком».