Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Навальный раскритиковал Трампа из-за молчания по его делу

Ведомости

Основатель ФБК Алексей Навальный в интервью CBS News обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное отравление.

«Я заметил, что [Трамп] этого не сделал», — сказал он.

В сентябре из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным Трампа раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден. «Его молчание — соучастие», — заявил он тогда, назвав произошедшее основателем ФБК попыткой заставить его замолчать.

В сентябре президент США заявил, что у него нет оснований сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Навального, однако Германия, по его словам, пока не предоставила никаких доказательств.

В интервью Навальный вновь заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Ранее он уже заявлял об этом в интервью Der Spiegel. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. После этого Навальный сообщил, что подает на Пескова в суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу №1, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».

Это подтверждают специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно повторила запрос, однако до сих пор не получила ответа. В ФРГ заявили, что не могут предоставить эти данные без согласия пациента. Сам Навальный, которого выписали из стационара 23 сентября, уверен, что его отравили «Новичком».

Ранее по теме: The Guardian выдвинула новую версию госпитализации Навального

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных