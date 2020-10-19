Навальный раскритиковал Трампа из-за молчания по его делу

Это подтверждают специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования. Впоследствии Москва неоднократно повторила запрос, однако до сих пор не получила ответа. В ФРГ заявили, что не могут предоставить эти данные без согласия пациента. Сам Навальный, которого выписали из стационара 23 сентября, уверен, что его отравили «Новичком».