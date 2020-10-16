The Guardian выдвинула новую версию госпитализации Навального

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в немецких спецслужбах, что Навальный мог быть отравлен ядом «Новичок» дважды: в виде порошка в его чае перед вылетом в Томске, а также через бутылку с водой до приезда в аэропорт. Изначальная версия предполагаемого отравления, изложенная ФБК, заключалась в том, что яд был в чае политика. После того, как власти Германии заявили об обнаружении «Новичка» в анализах Навального, сотрудники ФБК 17 сентября опубликовали видео из его номера, где показали бутылки с водой, якобы вывезенные ими для исследования в Берлин. По их заявлению, на них немецкие специалисты нашли следы яда «Новичок».