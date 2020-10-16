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The Guardian выдвинула новую версию госпитализации Навального

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К ситуации с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального может быть причастна Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на предположение двух анонимных источников. При этом, по мнению собеседников газеты, Навального не планировали убивать.

«Два источника сообщили, что они верят в то, что отравление было предпринято Второй службой ФСБ, отвечающей за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами», — говорится в публикации. Собеседники издания добавили, что целью предполагаемого отравления могло быть не убийство Навального, а «недвусмысленное предупреждение» с целью «заставить его покинуть страну».

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в немецких спецслужбах, что Навальный мог быть отравлен ядом «Новичок» дважды: в виде порошка в его чае перед вылетом в Томске, а также через бутылку с водой до приезда в аэропорт. Изначальная версия предполагаемого отравления, изложенная ФБК, заключалась в том, что яд был в чае политика. После того, как власти Германии заявили об обнаружении «Новичка» в анализах Навального, сотрудники ФБК 17 сентября опубликовали видео из его номера, где показали бутылки с водой, якобы вывезенные ими для исследования в Берлин. По их заявлению, на них немецкие специалисты нашли следы яда «Новичок».

Позже издание Spiegel сообщило, что об обнаружении следов яда на бутылке в начале сентября было сказано на закрытой встрече с членами бундестага и канцлером Ангелой Меркель. В МВД России, которое проводит доследственную проверку инцидента, отрицают факт вывоза бутылок с водой сотрудниками ФБК, вылетевшими в Германию, подчеркивая, что у них в ручной клади не было тары более 100 мл.

20 августа Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. До 7 сентября он находился в коме. Обследовавшие его немецкие медики утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». Это подтверждают специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ.

Лечившие Навального сразу после госпитализации врачи омской больницы не нашли в его организме следов яда. Они поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 27 августа, спустя пять дней после транспортировки Навального в берлинскую клинику «Шарите», где впервые заявили о его отравлении, Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования оппозиционера. Впоследствии Москва неоднократно повторила запрос, однако до сих пор не получила ответа. В ФРГ заявили, что не могут предоставить эти данные без согласия пациента. Сам Навальный, которого выписали из стационара 23 сентября, выразил уверенность, что его отравили «Новичком».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных