Путин высказался о «бессовестных и лживых» попытках реабилитации нацистов
Попытки реабилитировать нацистских преступников и их пособников, возвести их в статус героев являются бессовестными и лживыми, заявил в ходе обращения к участникам международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» президент России Владимир Путин. Текст его речи опубликован на сайте Кремля.
«Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно — бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников», — заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что преступления, совершенные нацистами, в том числе массовые убийства мирного населения, «не имеют срока давности». Он добавил, что выводы, которые были сделаны в рамках Нюрнбергского трибунала, остаются актуальными и по сей день.
Также президент напомнил, что в конце октября этого года Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей российской деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 гг. По официальным данным, там погибло минимум 2600 человек.
18 ноября по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, указывающую на недопустимость героизации нацизма. В документе, который был поддержан представителями 133 стран мира, выражена обеспокоенность государств по поводу распространения и популяризации идей расового или какого-либо превосходства одних групп над другими и экстремизма. Также в ООН заявили об увеличении числа случаев осквернения памятников героям Второй мировой войны.