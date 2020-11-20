Путин высказался о «бессовестных и лживых» попытках реабилитации нацистов

18 ноября по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, указывающую на недопустимость героизации нацизма. В документе, который был поддержан представителями 133 стран мира, выражена обеспокоенность государств по поводу распространения и популяризации идей расового или какого-либо превосходства одних групп над другими и экстремизма. Также в ООН заявили об увеличении числа случаев осквернения памятников героям Второй мировой войны.