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Путин высказался о «бессовестных и лживых» попытках реабилитации нацистов

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Попытки реабилитировать нацистских преступников и их пособников, возвести их в статус героев являются бессовестными и лживыми, заявил в ходе обращения к участникам международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» президент России Владимир Путин. Текст его речи опубликован на сайте Кремля.

«Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно — бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что преступления, совершенные нацистами, в том числе массовые убийства мирного населения, «не имеют срока давности». Он добавил, что выводы, которые были сделаны в рамках Нюрнбергского трибунала, остаются актуальными и по сей день.

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Также президент напомнил, что в конце октября этого года Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей российской деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 гг. По официальным данным, там погибло минимум 2600 человек. 

18 ноября по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, указывающую на недопустимость героизации нацизма. В документе, который был поддержан представителями 133 стран мира, выражена обеспокоенность государств по поводу распространения и популяризации идей расового или какого-либо превосходства одних групп над другими и экстремизма. Также в ООН заявили об увеличении числа случаев осквернения памятников героям Второй мировой войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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