Актер Сергей Маковецкий заболел COVID-19

«Седьмого декабря я почувствовал признаки коронавируса, потерял обоняние. Обратился к врачам, мне дали схему лечения. Все развивается нормально», – сказал Маковецкий. Он отметил, что соблюдал все ограничительные меры – носил маску, «не бывал на тусовках».