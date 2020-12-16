Актер Сергей Маковецкий заболел COVID-19
Народный артист России Сергей Маковецкий заразился коронавирусом и лечится дома, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока. Сам Маковецкий заявил агентству, что переносит вирус в легкой форме.
«Седьмого декабря я почувствовал признаки коронавируса, потерял обоняние. Обратился к врачам, мне дали схему лечения. Все развивается нормально», – сказал Маковецкий. Он отметил, что соблюдал все ограничительные меры – носил маску, «не бывал на тусовках».
Ранее COVID-19 подтвердился у актрисы Ренаты Литвиновой. В начале декабря после лечения от COVID-19 был выписан из больницы художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.
По данным оперативного штаба на 16 декабря, в России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев коронавируса, 26 490 человек выздоровели, 596 умерли. Всего в стране зарегистрировано 2,7 млн случаев заражения COVID-19 и 48 564 летальных исхода.