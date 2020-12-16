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Актер Сергей Маковецкий заболел COVID-19

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Народный артист России Сергей Маковецкий заразился коронавирусом и лечится дома, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока. Сам Маковецкий заявил агентству, что переносит вирус в легкой форме.

«Седьмого декабря я почувствовал признаки коронавируса, потерял обоняние. Обратился к врачам, мне дали схему лечения. Все развивается нормально», – сказал Маковецкий. Он отметил, что соблюдал все ограничительные меры – носил маску, «не бывал на тусовках».

Ранее COVID-19 подтвердился у актрисы Ренаты Литвиновой. В начале декабря после лечения от COVID-19 был выписан из больницы художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

По данным оперативного штаба на 16 декабря, в России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев коронавируса, 26 490 человек выздоровели, 596 умерли. Всего в стране зарегистрировано 2,7 млн случаев заражения COVID-19 и 48 564 летальных исхода.

Ранее по теме: Рената Литвинова заразилась коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных