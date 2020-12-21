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Песков оценил заявление Дерипаски о санкциях против России

Ведомости

Идея приравнять к госизмене провоцирование санкций против россиян и российских компаний, выдвинутая сегодня бизнесменом Олегом Дерипаской, заслуживает внимания, а тема ограничительных мер является актуальной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Песков отметил, что правом законодательной инициативы в стране наделены депутаты и президент. Он добавил, что те наверняка услышат предложение Дерипаски.

«Знаю доподлинно, что пока от президента такие инициативы не исходили. Но, безусловно, тема актуальная, она заслуживает внимания», — сказал Песков. Пресс-секретарь также согласился с утверждением Дерипаски о том, что санкции являются «орудием гибридной войны». 

«Это действительно разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же США: давайте возьмем санкции против «Северного потока — 2» — чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией», — заявил пресс-секретарь.

Ранее сегодня в своем Telegram-канале Дерипаска заявил, что действия лиц, прямо или косвенно провоцирующие введение санкций в отношении российских физических или юридических лиц, можно считать изменой родине. За это люди должны нести соответствующее уголовное наказание, подчеркнул бизнесмен. Он также отметил, что необходимо «поправить» Уголовный кодекс для реализации его предложения.

Ранее по теме: Дерипаска сравнил «провоцирование» санкций против россиян с изменой родине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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