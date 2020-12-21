Песков оценил заявление Дерипаски о санкциях против России

Ранее сегодня в своем Telegram-канале Дерипаска заявил, что действия лиц, прямо или косвенно провоцирующие введение санкций в отношении российских физических или юридических лиц, можно считать изменой родине. За это люди должны нести соответствующее уголовное наказание, подчеркнул бизнесмен. Он также отметил, что необходимо «поправить» Уголовный кодекс для реализации его предложения.