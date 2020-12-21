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Дерипаска сравнил «провоцирование» санкций против россиян с изменой родине

Ведомости

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что действия, которые «провоцируют» санкции против россиян и компаний из России, сопоставимы с изменой родине и за них необходимо ввести уголовное наказание. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену родине, с соответствующими уголовными последствиями», — заявил он. Дерипаска также подчеркнул, что Уголовный кодекс в этой части «давно необходимо поправить».

Бизнесмен назвал санкции «орудием гибридной войны». Он отметил, что подобные ограничения ничем не лучше бомбардировки российских городов или прямой атаки на границы, добавив, что санкции несут мирному населению больший ущерб, нежели перечисленные военные действия. 

Свой пост Дерипаска написал после публикации агентства Bloomberg 17 декабря о том, что бизнесмен продолжает влиять на руководство «Русала» и En+, хотя делать этого не имеет права в соответствии с соглашением 2018 г. Соглашение было заключено ради того, чтобы вывести обе компании из-под американских санкций. Так, Дерипаска сократил свою долю на предприятиях ниже 44,95% и перестал управлять ими через совет директоров. При этом сам бизнесмен остается под санкциями.

После выхода материала Bloomberg акции «Русала» на «Мосбирже» подешевели на 9%. Цена закрытия на торгах 16 декабря составила 39,98 руб. за бумагу, а на следующий день — 37,5 руб. Сегодня на открытии торгов акция «Русала» стоила 36,45 руб. В «Русале» и En+ факт влияния Дерипаски на руководство компаний опровергли. В последней заявили, что делом занимаются юристы.

Ранее по теме: «Русал» опроверг информацию СМИ о влиянии Дерипаски на компанию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных