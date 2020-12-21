Дерипаска сравнил «провоцирование» санкций против россиян с изменой родине

Свой пост Дерипаска написал после публикации агентства Bloomberg 17 декабря о том, что бизнесмен продолжает влиять на руководство «Русала» и En+, хотя делать этого не имеет права в соответствии с соглашением 2018 г. Соглашение было заключено ради того, чтобы вывести обе компании из-под американских санкций. Так, Дерипаска сократил свою долю на предприятиях ниже 44,95% и перестал управлять ими через совет директоров. При этом сам бизнесмен остается под санкциями.