«Русал» опроверг информацию СМИ о влиянии Дерипаски на компанию
Информация о влиянии бизнесмена Олега Дерипаски на руководство «Русала», опубликованная Bloomberg, является ложной, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Русал выражает категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства Bloomberg. Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности», — говорится в заявлении компании.
Ранее сегодня Bloomberg написал, что европейские чиновники сообщили правительству США о сохранении влияния Дерипаски на руководство «Русала». Они утверждали, что бизнесмен «использовал сотрудников и ресурсы компании для поддержки своих личных деловых интересов и политической повестки Кремля по всему миру». В частности, приказал руководству «Русала» и его материнской компании En+ «оказать давление на западные правительства и учреждения», чтобы те не допустили «переполнения» внешних рынков китайским алюминием в начале 2020 г., а также лично курировал кампанию в СМИ по подрыву репутации Китая в Африке.
При этом, в соответствии с соглашением 2018 г., Дерипаска не может влиять на «Русал» и En+. Он сократил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров в обмен на выведение предприятий из-под санкций США. Однако для самого бизнесмена ограничения сохранились.
После публикации материала Bloomberg акции «Русала» подешевели на 9%. Сейчас они немного выросли в цене и к 20:40 мск торговались по 38,01 руб. за бумагу.
В En+ сообщение Bloomberg также назвали ложными. В компании подчеркнули, что этим делом занимаются юристы.