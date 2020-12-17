«Русал» опроверг информацию СМИ о влиянии Дерипаски на компанию

Ранее сегодня Bloomberg написал, что европейские чиновники сообщили правительству США о сохранении влияния Дерипаски на руководство «Русала». Они утверждали, что бизнесмен «использовал сотрудников и ресурсы компании для поддержки своих личных деловых интересов и политической повестки Кремля по всему миру». В частности, приказал руководству «Русала» и его материнской компании En+ «оказать давление на западные правительства и учреждения», чтобы те не допустили «переполнения» внешних рынков китайским алюминием в начале 2020 г., а также лично курировал кампанию в СМИ по подрыву репутации Китая в Африке.