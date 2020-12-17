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«Русал» опроверг информацию СМИ о влиянии Дерипаски на компанию

Ведомости

Информация о влиянии бизнесмена Олега Дерипаски на руководство «Русала», опубликованная Bloomberg, является ложной, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Русал выражает категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства Bloomberg. Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности», — говорится в заявлении компании.

Ранее сегодня Bloomberg написал, что европейские чиновники сообщили правительству США о сохранении влияния Дерипаски на руководство «Русала». Они утверждали, что бизнесмен «использовал сотрудников и ресурсы компании для поддержки своих личных деловых интересов и политической повестки Кремля по всему миру». В частности, приказал руководству «Русала» и его материнской компании En+ «оказать давление на западные правительства и учреждения», чтобы те не допустили «переполнения» внешних рынков китайским алюминием в начале 2020 г., а также лично курировал кампанию в СМИ по подрыву репутации Китая в Африке.

При этом, в соответствии с соглашением 2018 г., Дерипаска не может влиять на «Русал» и En+. Он сократил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров в обмен на выведение предприятий из-под санкций США. Однако для самого бизнесмена ограничения сохранились.

После публикации материала Bloomberg акции «Русала» подешевели на 9%. Сейчас они немного выросли в цене и к 20:40 мск торговались по 38,01 руб. за бумагу.

В En+ сообщение Bloomberg также назвали ложными. В компании подчеркнули, что этим делом занимаются юристы.

Ранее по теме: Акции «Русала» подешевели на 9% на новостях о влиянии Дерипаски на компанию
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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