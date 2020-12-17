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Акции «Русала» подешевели на 9% на новостях о влиянии Дерипаски на компанию

Ведомости

Акции компании «Русал» в ходе торгов на Мосбирже потеряли в цене около 9%, свидетельствуют данные торгов. На 16.20 по мск стоимость бумаги составляла 40,01 руб., а уже в 16.50 по мск их стоимость снизилась на 8,5% — до 36,87 руб. Сейчас бумаги отыгрываю падение, на 18.00 по мск стоимость одной акции составила 37,81 руб. 

Падение котировок компании произошло после публикации Bloomberg о том, что европейские чиновники сообщили властям США о сохранении влиянии бизнесмена Олега Дерипаски на деятельность компании. 

«Согласно анализу, отправленному чиновникам США, Дерипаска продолжает оказывать ежедневное влияние на «Русал», одного из крупнейших производителей алюминия, и его родительскую структуру En+», — сообщило издание. 

Как пишет издание, данное влияние нарушает соглашение, которое было достигнуто в 2018 г. Оно предполагает отмену санкций США в обмен на то, что Дерипаска снизит контроль над основными активами. 

En+ в свою очередь опровергла утверждения издания о сохранении контроля Дерипаски над компанией.

«Эн+» категорически опровергает утверждения, содержащиеся в статье, они не имеют под собой фактических оснований. Эти утверждения ложные. Делом занимаются юристы компании», — говорится в комментарии «Эн+ Груп» (цитата по «Прайм»).

В апреле 2018 г. Минфин США включил En+,  UC Rusal, «Евросибэнерго» и Олега Дерипаску в санкционный список. В январе 2019 г. с En+ и ее «дочек» санкции были сняты. Ради этого Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95% акций. Весной прошлого года компании запустили процесс перерегистрации в России, который завершился 25 сентября 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных