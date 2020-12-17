Акции «Русала» подешевели на 9% на новостях о влиянии Дерипаски на компанию
Акции компании «Русал» в ходе торгов на Мосбирже потеряли в цене около 9%, свидетельствуют данные торгов. На 16.20 по мск стоимость бумаги составляла 40,01 руб., а уже в 16.50 по мск их стоимость снизилась на 8,5% — до 36,87 руб. Сейчас бумаги отыгрываю падение, на 18.00 по мск стоимость одной акции составила 37,81 руб.
Падение котировок компании произошло после публикации Bloomberg о том, что европейские чиновники сообщили властям США о сохранении влиянии бизнесмена Олега Дерипаски на деятельность компании.
«Согласно анализу, отправленному чиновникам США, Дерипаска продолжает оказывать ежедневное влияние на «Русал», одного из крупнейших производителей алюминия, и его родительскую структуру En+», — сообщило издание.
Как пишет издание, данное влияние нарушает соглашение, которое было достигнуто в 2018 г. Оно предполагает отмену санкций США в обмен на то, что Дерипаска снизит контроль над основными активами.
En+ в свою очередь опровергла утверждения издания о сохранении контроля Дерипаски над компанией.
«Эн+» категорически опровергает утверждения, содержащиеся в статье, они не имеют под собой фактических оснований. Эти утверждения ложные. Делом занимаются юристы компании», — говорится в комментарии «Эн+ Груп» (цитата по «Прайм»).
В апреле 2018 г. Минфин США включил En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и Олега Дерипаску в санкционный список. В январе 2019 г. с En+ и ее «дочек» санкции были сняты. Ради этого Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95% акций. Весной прошлого года компании запустили процесс перерегистрации в России, который завершился 25 сентября 2020 г.