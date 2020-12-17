Акции «Русала» подешевели на 9% на новостях о влиянии Дерипаски на компанию

Акции компании «Русал» в ходе торгов на Мосбирже потеряли в цене около 9%, свидетельствуют данные торгов. На 16.20 по мск стоимость бумаги составляла 40,01 руб., а уже в 16.50 по мск их стоимость снизилась на 8,5% — до 36,87 руб. Сейчас бумаги отыгрываю падение, на 18.00 по мск стоимость одной акции составила 37,81 руб.