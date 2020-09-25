«Русал» зарегистрировался в калининградском офшоре
«Сегодня, 25 сентября, Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ» завершила процесс перерегистрации с острова Джерси в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении. Компания стала 33-м резидентом САР Октябрьский. Соответствующие записи сделаны в реестре офшора и в ЕГРЮЛ.
Торги акциями компании на Мосбирже, приостановленные из-за перерегистрации 22 сентября, пока не начались.
В пресс-службе Минэкономразвития сообщили «Ведомостям», что «Русал» – вторая публичная компания со статусом международной компании, переехавшая в САР. По мнению замминистра экономического развития Ильи Торосова, «это событие доказывает действенность САР как инструмента для возврата российских капиталов из-за рубежа и высокую эффективность тех, кто кропотливо над этим инструментом работает».
В апреле 2018 г. компании En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в санкционный список США. В начале 2019 г. ограничения были сняты после отказа от контроля над компаниями со стороны Дерипаски, который продал часть своих акций. В августе того же года акционеры компании утвердили перерегистрацию UC Rusal в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде с острова Джерси.
Кроме острова Октябрьский САР является остров Русский во Владивостоке, оба созданы в 2018 г. САР задумывались как механизм, который позволит вывести из зарубежных офшоров подконтрольные россиянам международные компании, против которых введены санкции. Для них предусмотрены низкие налоговые ставки на доходы и приоритет международного права до 2029 г. В первые шесть лет у резидентов САР будет нулевой налог на прибыль. Далее ставка будет 10%, т. е. вдвое ниже стандартной.
В августе Минэкономразвития предложило предоставить дополнительные льготы зарубежным холдингам, решившим переехать САР. Согласно законопроекту ведомства, им следует разрешить сохранять статус резидента САР при слиянии и преобразовании, кроме того, правительство будет само устанавливать размер ежегодного взноса в пользу управляющей компании русского офшора.