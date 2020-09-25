«Русал» зарегистрировался в калининградском офшоре

Кроме острова Октябрьский САР является остров Русский во Владивостоке, оба созданы в 2018 г. САР задумывались как механизм, который позволит вывести из зарубежных офшоров подконтрольные россиянам международные компании, против которых введены санкции. Для них предусмотрены низкие налоговые ставки на доходы и приоритет международного права до 2029 г. В первые шесть лет у резидентов САР будет нулевой налог на прибыль. Далее ставка будет 10%, т. е. вдвое ниже стандартной.