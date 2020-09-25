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«Русал» зарегистрировался в калининградском офшоре

Ведомости

Компания UC RusalРусал»), один из крупнейших мировых производителей алюминия, завершила процесс перерегистрации с британского острова Джерси на российский Калининград. Об этом сообщает пресс-служба специального административного района (САР) Октябрьский (Калининградская область).

«Сегодня, 25 сентября, Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ» завершила процесс перерегистрации с острова Джерси в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении. Компания стала 33-м резидентом САР Октябрьский. Соответствующие записи сделаны в реестре офшора и в ЕГРЮЛ.

Торги акциями компании на Мосбирже, приостановленные из-за перерегистрации 22 сентября, пока не начались.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили «Ведомостям», что «Русал» – вторая публичная компания со статусом международной компании, переехавшая в САР. По мнению замминистра экономического развития Ильи Торосова, «это событие доказывает действенность САР как инструмента для возврата российских капиталов из-за рубежа и высокую эффективность тех, кто кропотливо над этим инструментом работает».

В апреле 2018 г. компании En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в санкционный список США. В начале 2019 г. ограничения были сняты после отказа от контроля над компаниями со стороны Дерипаски, который продал часть своих акций. В августе того же года акционеры компании утвердили перерегистрацию UC Rusal в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде с острова Джерси.

Кроме острова Октябрьский САР является остров Русский во Владивостоке, оба созданы в 2018 г. САР задумывались как механизм, который позволит вывести из зарубежных офшоров подконтрольные россиянам международные компании, против которых введены санкции. Для них предусмотрены низкие налоговые ставки на доходы и приоритет международного права до 2029 г. В первые шесть лет у резидентов САР будет нулевой налог на прибыль. Далее ставка будет 10%, т. е. вдвое ниже стандартной.

В августе Минэкономразвития предложило предоставить дополнительные льготы зарубежным холдингам, решившим переехать САР. Согласно законопроекту ведомства, им следует разрешить сохранять статус резидента САР при слиянии и преобразовании, кроме того, правительство будет само устанавливать размер ежегодного взноса в пользу управляющей компании русского офшора.

Ранее по теме: «Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных