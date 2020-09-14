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«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

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Компания «Русал» намерена завершить процесс перерегистрации на территории России в Калининградской области из британского острова Джерси до 25 сентября. Об этом говорится в заявлении компании на Фондовой бирже Гонконга, на которой торгуются акции компании. 

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба 25 сентября зарегистрирует «Русал» как международную компанию в рамках законодательства о специальном административном районе в Калининградской обл. 

В апреле 2018 г. минфин США включил En+,  UC Rusal, «Евросибэнерго» и Олега Дерипаску в санкционный список. В январе 2019 г. с En+ и ее «дочек» санкции были сняты. Ради этого Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95% акций. Весной прошлого года компании запустили процесс перерегистрации в России. 

Ранее по теме: En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных