«Русал» завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

В апреле 2018 г. минфин США включил En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и Олега Дерипаску в санкционный список. В январе 2019 г. с En+ и ее «дочек» санкции были сняты. Ради этого Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95% акций. Весной прошлого года компании запустили процесс перерегистрации в России.