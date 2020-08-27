Правительство установит цену регистрации в «русских офшорах»Зарубежным холдингам, решившим переехать в САРы, дадут дополнительные льготы
Правительство готово предоставить дополнительные льготы зарубежным холдингам, решившим переехать в специальные административные районы (САРы). Им разрешат сохранять статус резидента САРа при слиянии и преобразовании, кроме того, правительство будет само устанавливать размер ежегодного взноса в пользу управляющей компании русского офшора. Эти предложения содержатся в законопроекте, разработанном Минэкономразвития и опубликованном на сайте раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
САРы – специальные административные районы на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, созданные в 2018 г. Там действуют специальные льготные налоговые режимы. В первую очередь там ожидали международные компании, в отношении которых введены санкции, но фактически русские офшоры доступны для всех международных холдинговых компаний, кроме финансовых, которые получают средства от деятельности в России. Для них предусмотрены низкие налоговые ставки на доходы и приоритет международного права до 2029 г.
«Наиболее интересные изменения – «транзитная» редомициляция и возможность реорганизации международных компаний, – пояснила «Ведомостям» партнер Deloitte Наталья Кузнецова. Дело в том, что редомициляция (смена резидентства с сохранением фактической структуры международной компании) возможна не из всех льготных юрисдикций. Например, из Нидерландов можно «переехать» только в другую страну Евросоюза. «Новый законопроект уточняет механизм редомициляции в несколько этапов, когда последовательно личный закон компании меняется несколько раз, прежде чем компания переезжает в САР (транзитная редомициляция), – поясняет Кузнецова. – Данная поправка может расширить круг заинтересованных в переезде компаний».
Второе важное предложение – условия сохранения статуса резидента САРа при участии в сделках слияния и поглощения. «В частности, законопроект устанавливает, что при слиянии или присоединении международных компаний, являющихся резидентами САРа, статус международной компании не утрачивается – в отличие, например, от присоединения или слияния с компанией, зарегистрированной за пределами САРа, когда статус международной компании будет утерян», – поясняет Кузнецова. Также законопроект дает возможность стать резидентом наших офшоров иностранным компаниям, которые не ведут деятельности в Российской Федерации и не имеют вложений в российские активы.
И наконец, здесь же Минэкономразвития вносит предложение о передаче права устанавливать размер ежегодного взноса международной компании управляющей компании САРа правительству. Изначально размер и порядок взимания такого взноса должен был регулироваться Налоговым кодексом. Но с момента принятия пакета законов о САРах и по сегодняшний день этот размер взноса так и не был установлен. Не предлагается формулы для его расчета и в предложении Минэкономразвития. «Это вопрос последующего правоприменения и тех ставок, которые правительство хотело бы применять в специальных юрисдикциях», – поясняет адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Антон Задоркин.
«Передача правительству прав по определению размера и порядка уплаты ежегодного взноса как минимум упростит утверждение этой процедуры. Ведь в настоящее время она должна регулироваться нормами НК РФ, т. е. приниматься через соответствующий федеральный закон», – считает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александр Овеснов.
Решение, которое примет правительство, будет существенно влиять на желание международных компаний переехать в САРы. «Резиденты САРов пользуются налоговыми льготами и не платят, соответственно, налогов в РФ, а инвестиции в РФ в размере 50 млн руб., которые требуется осуществить при редомициляции в РФ, не ограничены территорией САРа, – рассказал о размере текущих обязательств, которые принимают на себя резиденты САРов при редомициляции, старший менеджер группы по оказанию услуг в области международного налогообложения КПМГ в России и СНГ Иван Насонов. – Очевидно, что правительство заинтересовано в компенсации такой упущенной экономической выгоды для САРов, где необходимо развивать инфраструктуру и т. д. Однако отсутствие четкого понимания, каков будет размер данного взноса (если он будет фиксирован) или как он будет определяться (если взнос не будет фиксированным), создает большую неопределенность для заинтересованных в редомициляции в САРах компаний. Не исключено, что некоторые компании могут задуматься о том, чтобы отложить редомициляцию в САРе до момента, когда правительство определится с размером и порядком взимания взноса».
Скорее всего, это не последние новации Минэкономразвития в совершенствовании регулирования САРов. Ведомство уже анонсировало новый законопроект, который расширит потенциальный круг резидентов. «Поправками предлагается расширить список региональных групп, юрлицам-резидентам которых можно будет претендовать на статус международных компаний в САРах», – сообщало Минэкономразвития в апреле. Их принятия уже ждут семь компаний с Британских Виргинских островов, рассказывали «Ведомостям» в Минэкономразвития. Это предложение уже вызвало критику со стороны экспертов, которые опасаются наплыва в Россию компаний из черных списков международных организаций по противодействию легализации и отмыванию доходов.