Правительство установит цену регистрации в «русских офшорах»

Решение, которое примет правительство, будет существенно влиять на желание международных компаний переехать в САРы. «Резиденты САРов пользуются налоговыми льготами и не платят, соответственно, налогов в РФ, а инвестиции в РФ в размере 50 млн руб., которые требуется осуществить при редомициляции в РФ, не ограничены территорией САРа, – рассказал о размере текущих обязательств, которые принимают на себя резиденты САРов при редомициляции, старший менеджер группы по оказанию услуг в области международного налогообложения КПМГ в России и СНГ Иван Насонов. – Очевидно, что правительство заинтересовано в компенсации такой упущенной экономической выгоды для САРов, где необходимо развивать инфраструктуру и т. д. Однако отсутствие четкого понимания, каков будет размер данного взноса (если он будет фиксирован) или как он будет определяться (если взнос не будет фиксированным), создает большую неопределенность для заинтересованных в редомициляции в САРах компаний. Не исключено, что некоторые компании могут задуматься о том, чтобы отложить редомициляцию в САРе до момента, когда правительство определится с размером и порядком взимания взноса».