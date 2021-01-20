В НАК уточнили число ликвидированных боевиков в Чечне

Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева в Чечне. Всех участников операции представят к госнаградам, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, в операции участвовали структуры Росгвардии, а также оперативного полка Чеченской Республики.