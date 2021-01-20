В НАК уточнили число ликвидированных боевиков в Чечне
В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы пять бандитов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
«В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов», — сообщили в НАК.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева в Чечне. Всех участников операции представят к госнаградам, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, в операции участвовали структуры Росгвардии, а также оперативного полка Чеченской Республики.
Ранее Кадыров сообщил, что бандподполье в Чечне ликвидировано после уничтожения группы боевиков в Ачхой-Мартановском районе республики.