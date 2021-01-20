В Кремле пообещали представить к госнаградам участников операции в Чечне

«Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева», — цитирует ТАСС Пескова. Он отметил, что речь идет о так называемом «последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивали».