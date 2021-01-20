В Кремле пообещали представить к госнаградам участников операции в Чечне
Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева в Чечне. Всех участников операции представят к госнаградам, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева», — цитирует ТАСС Пескова. Он отметил, что речь идет о так называемом «последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивали».
По словам Пескова, в операции участвовали структуры Росгвардии, а также оперативного полка Чеченской Республики и лично Рамзан Кадыров. Отмечается, что сейчас в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов. Ранее Кадыров сообщил, что бандподполье в Чечне ликвидировано после уничтожения группы боевиков в Ачхой-Мартановском районе республики.