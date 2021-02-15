В Госдуму внесли законопроект об отмене наказаний за ряд нарушений на митингах

Ранее, 10 февраля, Госдума одобрила законопроект, согласно которому повышаются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов на публичных мероприятиях, в частности, митингах, демонстрациях и шествиях. По новой норме, гражданину-участнику или гражданину-организатору такого мероприятия грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф может составить от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.