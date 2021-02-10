Госдума повысила штрафы за нарушения на митингах

Накануне Госдума приняла во втором — основном — чтении законопроект, согласно которому в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения, ужесточающие санкции в сфере защиты персональных данных. Так, обработка персональных данных в случае, если это не предусмотрено законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. руб., а для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. Отмечается, что сейчас штрафы за это правонарушение установлены в два раза меньше.