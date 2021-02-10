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Госдума повысила штрафы за нарушения на митингах

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому повышаются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов на публичных мероприятиях, в частности, митингах, демонстрациях и шествиях, сообщает ТАСС.

Речь идет о повторном неповиновении или воспрепятствовании выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН.

Согласно новой норме, гражданину-участнику или гражданину-организатору такого мероприятия грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф может составить от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

На данный момент штраф для граждан составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Кроме того, согласно документу, штрафы повышаются и за неповиновение правоохранительным органам в других ситуациях. За однократное нарушение размер взыскания вырастет для граждан до 2-4 тыс. руб. (сейчас от 500 руб. до 1 тыс. руб.) Также может быть наложен административный арест на срок до 15 суток или привлечение к обязательным работам на срок до 120 часов — в качестве нового вида наказания.

Накануне Госдума приняла во втором — основном — чтении законопроект, согласно которому в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения, ужесточающие санкции в сфере защиты персональных данных. Так, обработка персональных данных в случае, если это не предусмотрено законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. руб., а для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. Отмечается, что сейчас штрафы за это правонарушение установлены в два раза меньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных