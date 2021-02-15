Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий в Москве

«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы», — сказал Собянин в ходе церемонии награждения премии города 2020 г. в области физической культуры, спорта и туризма.