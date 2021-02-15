Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что улучшение ситуации с коронавирусом в столице продолжится, и это позволит отменить запрет на массовые мероприятия в традиционном формате, сообщает ТАСС.
«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы», — сказал Собянин в ходе церемонии награждения премии города 2020 г. в области физической культуры, спорта и туризма.
В конце января Собянин отменил обязанность работодателей отправлять на удаленку 30% сотрудников. Теперь решение о возвращении работников в офисы принимают руководители предприятий. При этом сохраняется ограничительный режим для пожилых людей и представителей групп риска, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, развлекательные заведения возобновили свою работу в период с 23:00 до 06:00.
По данным оперштаба на 15 февраля, в Москве за сутки выявили 1818 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1967 пациентов, скончались 56 человек. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 607 036.