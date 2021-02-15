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Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что улучшение ситуации с коронавирусом в столице продолжится, и это позволит отменить запрет на массовые мероприятия в традиционном формате, сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы», — сказал Собянин в ходе церемонии награждения премии города 2020 г. в области физической культуры, спорта и туризма.

В конце января Собянин отменил обязанность работодателей отправлять на удаленку 30% сотрудников. Теперь решение о возвращении работников в офисы принимают руководители предприятий. При этом сохраняется ограничительный режим для пожилых людей и представителей групп риска, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, развлекательные заведения возобновили свою работу в период с 23:00 до 06:00.

По данным оперштаба на 15 февраля, в Москве за сутки выявили 1818 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1967 пациентов, скончались 56 человек. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 607 036.

Ранее по теме: В России за сутки коронавирус выявили у 14 207 человек
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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