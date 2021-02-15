В России за сутки коронавирус выявили у 14 207 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 14 207 человекУмерли за сутки 394 заболевших — это минимум с конца ноября прошлого года
В России за сутки выявили 14 207 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 086 090. Умерли за день 394 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 80 520.
Вчера, 14 февраля, оперштаб сообщил о 14 185 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1818 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1967 пациентов, скончались 56 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1093 заболевших. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 607 036.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 108,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,6 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.