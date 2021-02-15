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В России за сутки коронавирус выявили у 14 207 человек

Умерли за сутки 394 заболевших — это минимум с конца ноября прошлого года
Владислав Пузырев
Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки выявили 14 207 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 086 090. Умерли за день 394 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 80 520.

Вчера, 14 февраля, оперштаб сообщил о 14 185 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 1818 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1967 пациентов, скончались 56 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1093 заболевших. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 607 036.

Ранее по теме: ВОЗ нашла признаки более раннего распространения коронавируса в 2019 году

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 108,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,6 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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