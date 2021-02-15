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ВОЗ нашла признаки более раннего распространения коронавируса в 2019 году

Ведомости

13 штаммов коронавируса циркулировало в китайском Ухане в декабре 2019 г., сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек в интервью CNN.

Эмбарек рассказал, что если эти штаммы будут изучены вместе с данными о зараженных коронавирусом в 2019 г., это может дать подсказки о географии и сроках появления коронавируса. Некоторые из штаммов, по его словам, связаны с рынками, в том числе с рынком морепродуктов в Ухане. Эксперт отметил, что изменения в генетическом составе вируса общие и обычно безвредные. Они происходят со временем, когда вирус переходит от животного к человеку и размножается среди них. Эмбарек отказался делать выводы о том, что могло означать для истории вспышки коронавируса до декабря появление 13 штаммов вируса. 

Вирусолог из Сиднейского университета в Австралии, профессор Эдвард Холмс заявил, что такое разнообразие штаммов может означать, что коронавирус циркулировал в Китае больше месяца в 2019 году. Коронавирус мог распространяться и оставаться незамеченным до вспышки болезни в Ухане в декабре 2019 г.

«Эти данные согласуются с другими анализами, что вирус появился в человеческой популяции раньше декабря 2019 года и что был период скрытой передачи, прежде чем он был впервые обнаружен на рынке Хуанань», — добавил Холмс. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных