ВОЗ нашла признаки более раннего распространения коронавируса в 2019 году

Эмбарек рассказал, что если эти штаммы будут изучены вместе с данными о зараженных коронавирусом в 2019 г., это может дать подсказки о географии и сроках появления коронавируса. Некоторые из штаммов, по его словам, связаны с рынками, в том числе с рынком морепродуктов в Ухане. Эксперт отметил, что изменения в генетическом составе вируса общие и обычно безвредные. Они происходят со временем, когда вирус переходит от животного к человеку и размножается среди них. Эмбарек отказался делать выводы о том, что могло означать для истории вспышки коронавируса до декабря появление 13 штаммов вируса.