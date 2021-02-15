ВОЗ нашла признаки более раннего распространения коронавируса в 2019 году
13 штаммов коронавируса циркулировало в китайском Ухане в декабре 2019 г., сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек в интервью CNN.
Эмбарек рассказал, что если эти штаммы будут изучены вместе с данными о зараженных коронавирусом в 2019 г., это может дать подсказки о географии и сроках появления коронавируса. Некоторые из штаммов, по его словам, связаны с рынками, в том числе с рынком морепродуктов в Ухане. Эксперт отметил, что изменения в генетическом составе вируса общие и обычно безвредные. Они происходят со временем, когда вирус переходит от животного к человеку и размножается среди них. Эмбарек отказался делать выводы о том, что могло означать для истории вспышки коронавируса до декабря появление 13 штаммов вируса.
Вирусолог из Сиднейского университета в Австралии, профессор Эдвард Холмс заявил, что такое разнообразие штаммов может означать, что коронавирус циркулировал в Китае больше месяца в 2019 году. Коронавирус мог распространяться и оставаться незамеченным до вспышки болезни в Ухане в декабре 2019 г.
«Эти данные согласуются с другими анализами, что вирус появился в человеческой популяции раньше декабря 2019 года и что был период скрытой передачи, прежде чем он был впервые обнаружен на рынке Хуанань», — добавил Холмс.