Правительство рекомендовало доработать законопроект об уголовном проступке

Ранее сегодня Верховный суд внес в Госдуму законопроект о преобразовании более 100 уголовных преступлений небольшой тяжести, почти половина из которых относятся к экономическим, в уголовные проступки. Инициатива имеет целью гуманизацию законодательства и улучшение делового климата в стране. Проступком в законопроекте называется «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», и за первый случай которого следует наказывать административными мерами. В то же время повторный проступок может повлечь уголовную ответственность.