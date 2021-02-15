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Правительство рекомендовало доработать законопроект об уголовном проступке

Ведомости

Законопроект Верховного суда о переводе в категорию уголовного проступка более 100 составов уголовных преступлений нуждается в доработке, заявили в правительстве. Отзыв кабмина опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

При этом в правительстве признали, что идея создать норму об уголовном проступке и перевести в нее нетяжкие уголовные преступления «является актуальной и заслуживает внимания». «Законопроект требует доработки с учетом замечаний, изложенных в приложении», — говорится в заключении правительства.

Кабмин обратил внимание на то, что формулировку «уголовный проступок» в законопроекте предлагается рассматривать не как отличающееся от преступлений самостоятельное уголовное деяние по ступени общественной опасности, но оно «определяется на основании формальных признаков». «Такой подход противоречит принятым в УК основам классификации преступных деяний, а также понятию преступления, закрепленному в статье 14 УК», — говорится в приложении к заключению правительства.

Ранее сегодня Верховный суд внес в Госдуму законопроект о преобразовании более 100 уголовных преступлений небольшой тяжести, почти половина из которых относятся к экономическим, в уголовные проступки. Инициатива имеет целью гуманизацию законодательства и улучшение делового климата в стране. Проступком в законопроекте называется «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», и за первый случай которого следует наказывать административными мерами. В то же время повторный проступок может повлечь уголовную ответственность.

Впервые с такой инициативой Верховный суд выступил в октябре 2020 г. Тогда председатель ВС Вячеслав Лебедев подчеркнул, что лица, осужденные за нетяжкие преступления, встречаются с более чем 80 ограничениями, в том числе, в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах. Он добавил, что уголовная ответственность за преступления, не связанные с лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам гуманизма.

Ранее по теме: Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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