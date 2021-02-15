Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Верховный суд внес в Госдуму законопроект о преобразовании более 100 уголовных преступлений небольшой тяжести, почти половина из которых относятся к экономическим, в уголовные проступки. Инициатива имеет целью улучшение делового климата в стране, следует из информации электронной базы нижней палаты парламента.
Проступком в законопроекте называется «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», и за первый случай которого следует наказывать административными мерами. В то же время повторный проступок может повлечь уголовную ответственность.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что к проступкам можно отнести 112 составов преступлений, находящихся в Уголовном кодексе, в том числе 53 из сферы экономики. «С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 044 лиц, в том числе на 49 657 (72,97%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики», — следует из документа.
Введение понятия уголовного проступка и перевода ряда уголовных преступлений в их число объясняется авторами законопроекта необходимостью «гуманизации законодательства». «Закрепление новых оснований освобождения от уголовной ответственности, что оказывает позитивное влияние на все сферы общественной жизни, включая предпринимательскую и иную экономическую деятельность, согласуется с целями создания и поддержания в Российской Федерации благоприятного делового климата», — говорится в пояснительной записке.
С инициативой ввести понятие уголовных проступков, таким образом выведя значительное число нарушений из категории уголовно наказуемых, в Верховном суде (ВС) выступили в октябре 2020 г. Тогда председатель ВС Вячеслав Лебедев подчеркнул, что сейчас лица, осужденные за такие нарушения, встречаются с более чем 80 ограничениями, в том числе, в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах. Он добавил, что уголовная ответственность за преступления, не связанные с лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам гуманизма.