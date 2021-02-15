Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

С инициативой ввести понятие уголовных проступков, таким образом выведя значительное число нарушений из категории уголовно наказуемых, в Верховном суде (ВС) выступили в октябре 2020 г. Тогда председатель ВС Вячеслав Лебедев подчеркнул, что сейчас лица, осужденные за такие нарушения, встречаются с более чем 80 ограничениями, в том числе, в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах. Он добавил, что уголовная ответственность за преступления, не связанные с лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам гуманизма.