В ООН заявили о риске дефицита продовольствия в мире из-за пандемии

Государствам необходимо готовиться к более долгому кризису, чем изначально предполагалось. Борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями может занять как минимум пять лет, считает Калибата. «Я не жалуюсь на локдауны, они очень важны для защиты людей, но они не должны быть бессрочными», — заявила она.