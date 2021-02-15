В ООН заявили о риске дефицита продовольствия в мире из-за пандемии
Живущие в бедности люди во всем мире могут столкнуться с нехваткой продовольствия из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщила специальный посланник ООН на Саммите по продовольственным системам 2021 г. Агнес Калибата, слова которой передает The Guardian.
«Продовольственные системы сократились из-за коронавируса. Еда стала дороже и местами стала недоступной для людей. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в предыдущем», — сказала она.
Наибольшее влияние пандемия оказала на рынки, которые, по словам спецпосланника ООН, оказались закрытыми из-за карантина. Это привело к ухудшению положения фермеров. «Стоимость продуктов существенно выросла в некоторых регионах», — подчеркнула Калибата.
При этом представитель ООН отметила, что в прошлом году продовольственные системы смогли выдержать нагрузку, но уже в этом году собственные ресурсы людей в виде продуктов, денежных средств и помощи родственников были исчерпаны.
Государствам необходимо готовиться к более долгому кризису, чем изначально предполагалось. Борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями может занять как минимум пять лет, считает Калибата. «Я не жалуюсь на локдауны, они очень важны для защиты людей, но они не должны быть бессрочными», — заявила она.
В начале февраля ООН сообщила о рекордном росте цен на продукты: индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые товары, вырос до 113,3 пункта в январе, что на 4,3% выше уровня декабря 2020 г. Показатель достиг максимума с июля 2014 г.
С проблемой подорожания цен на некоторые виды товаров столкнулась и Россия. На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Но, как отметил министр экономического развития Максим Решетников, предпринятых мер оказалось недостаточно.