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В ООН заявили о риске дефицита продовольствия в мире из-за пандемии

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Живущие в бедности люди во всем мире могут столкнуться с нехваткой продовольствия из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщила специальный посланник ООН на Саммите по продовольственным системам 2021 г. Агнес Калибата, слова которой передает The Guardian.

«Продовольственные системы сократились из-за коронавируса. Еда стала дороже и местами стала недоступной для людей. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в предыдущем», — сказала она.

Наибольшее влияние пандемия оказала на рынки, которые, по словам спецпосланника ООН, оказались закрытыми из-за карантина. Это привело к ухудшению положения фермеров. «Стоимость продуктов существенно выросла в некоторых регионах», — подчеркнула Калибата.

При этом представитель ООН отметила, что в прошлом году продовольственные системы смогли выдержать нагрузку, но уже в этом году собственные ресурсы людей в виде продуктов, денежных средств и помощи родственников были исчерпаны.

Государствам необходимо готовиться к более долгому кризису, чем изначально предполагалось. Борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями может занять как минимум пять лет, считает Калибата. «Я не жалуюсь на локдауны, они очень важны для защиты людей, но они не должны быть бессрочными», — заявила она.

В начале февраля ООН сообщила о рекордном росте цен на продукты: индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые товары, вырос до 113,3 пункта в январе, что на 4,3% выше уровня декабря 2020 г. Показатель достиг максимума с июля 2014 г.

С проблемой подорожания цен на некоторые виды товаров столкнулась и Россия. На совещании 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Но, как отметил министр экономического развития Максим Решетников, предпринятых мер оказалось недостаточно.

Ранее по теме: Решетников назвал недостаточными меры для стабилизации цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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