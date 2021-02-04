Решетников назвал недостаточными меры для стабилизации цен на продукты

Министр согласился с президентом, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется. По его словам, это происходит из-за нескольких факторов. «Во-первых, все страны-импортеры, крупнейшие страны мира, они усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну. Ну и достаточно большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы ощущаем, что на цены влияют такие настроения», — объяснил Решетников. В связи с этим с 1 апреля в стране будет запущен постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна.