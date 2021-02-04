Решетников назвал недостаточными меры для стабилизации цен на продукты
Меры экономического регулирования, предпринятые для стабилизации цен на продовольствие, оказались недостаточными, заявил министр экономического развития Максим Решетников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно, потому что у нас если рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь — плюс 20%, то с середины декабря по середину января — еще плюс 12%», — сказал Решетников. Он напомнил, что мерами экономического регулирования, в том числе, стали: введение пошлин на экспорт зерна, семян подсолнечника, сои, выделение субсидий хлебопекам и мукомолам.
Министр согласился с президентом, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется. По его словам, это происходит из-за нескольких факторов. «Во-первых, все страны-импортеры, крупнейшие страны мира, они усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну. Ну и достаточно большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы ощущаем, что на цены влияют такие настроения», — объяснил Решетников. В связи с этим с 1 апреля в стране будет запущен постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна.
Вместе с тем он констатировал, что благодаря предпринятым мерам снизились цены на сахар и стабилизировались на подсолнечное масло. «Мы в IV квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности», — резюмировал министр.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.