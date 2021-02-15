Общая задолженность по зарплатам в России превысила 1,8 млрд рублей

В конце января Росстат сообщил, что просрочка по выплате зарплат достигла минимума за восемь лет, с 2013 г. — 1,6 млрд руб. По сравнению с 1 декабря 2020 г. задолженность снизилась на 269,9 млн руб. (на 14,2%). Наибольшую часть задолженности составляет та, что была накоплена в прошлом году — 41,8% или 681,2 млн руб. Еще 348,5 млн руб. (21,4%) приходятся на 2019 г. Остальные 598,6 млн руб. — 36,8% — на более ранее время.