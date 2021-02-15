Общая задолженность по зарплатам в России превысила 1,8 млрд рублей
Суммарная задолженность по зарплатам в России за январь увеличилась на 15% в месячном выражении, на 1 февраля она достигла 1,873 млрд рублей, сообщает Росстат.
«На 1 февраля 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1872,5 млн рублей и по сравнению с 1 января 2021 г. увеличилась на 244,2 млн рублей (на 15,0%)» — говорится в сообщении Росстата. Там добавили, что на долги, образовавшиеся в 2021 г., приходится 95,7 млн рублей (5,1%), а в 2020 г. – 879,8 млн рублей (47%). Почти такая же доля приходится на долги по зарплате 2019 г. и ранее – 897 млн рублей (47,9%).
Лидерами по долгам перед сотрудниками оказались обрабатывающая промышленность (36%), строительство (20,7%) и добыча полезных ископаемых (17,6%). Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовки оказались на четвертом месте (7,8%). Пятерку «должников» замкнул транспорт – 5,9%.
Лидером по задолженности среди федеральных округов оказался Центральный (308,9 млн руб.), а в нем — Московская область (82,6 млн руб). Следом идет Тамбовская область (67,6 млн руб.) и Москва (41 млн руб.).
В конце января Росстат сообщил, что просрочка по выплате зарплат достигла минимума за восемь лет, с 2013 г. — 1,6 млрд руб. По сравнению с 1 декабря 2020 г. задолженность снизилась на 269,9 млн руб. (на 14,2%). Наибольшую часть задолженности составляет та, что была накоплена в прошлом году — 41,8% или 681,2 млн руб. Еще 348,5 млн руб. (21,4%) приходятся на 2019 г. Остальные 598,6 млн руб. — 36,8% — на более ранее время.