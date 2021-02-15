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Общая задолженность по зарплатам в России превысила 1,8 млрд рублей

Ведомости

Суммарная задолженность по зарплатам в России за январь увеличилась на 15% в месячном выражении, на 1 февраля она достигла 1,873 млрд рублей, сообщает Росстат.

«На 1 февраля 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1872,5 млн рублей и по сравнению с 1 января 2021 г. увеличилась на 244,2 млн рублей (на 15,0%)» — говорится в сообщении Росстата. Там добавили, что на долги, образовавшиеся в 2021 г., приходится 95,7 млн рублей (5,1%), а в 2020 г. – 879,8 млн рублей (47%). Почти такая же доля приходится на долги по зарплате 2019 г. и ранее – 897 млн рублей (47,9%).

Лидерами по долгам перед сотрудниками оказались обрабатывающая промышленность (36%), строительство (20,7%) и добыча полезных ископаемых (17,6%). Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовки оказались на четвертом месте (7,8%). Пятерку «должников» замкнул транспорт – 5,9%.

Лидером по задолженности среди федеральных округов оказался Центральный (308,9 млн руб.), а в нем — Московская область (82,6 млн руб). Следом идет Тамбовская область (67,6 млн руб.) и Москва (41 млн руб.).

В конце января Росстат сообщил, что просрочка по выплате зарплат достигла минимума за восемь лет, с 2013 г. — 1,6 млрд руб. По сравнению с 1 декабря 2020 г. задолженность снизилась на 269,9 млн руб. (на 14,2%). Наибольшую часть задолженности составляет та, что была накоплена в прошлом году — 41,8% или 681,2 млн руб. Еще 348,5 млн руб. (21,4%) приходятся на 2019 г. Остальные 598,6 млн руб. — 36,8% — на более ранее время.

Ранее по теме: Просрочка по выплате зарплат в России снизилась до минимума за восемь лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных