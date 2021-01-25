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Просрочка по выплате зарплат в России снизилась до минимума за восемь лет

Ведомости

Общий объем задолженности по выплате зарплат в России к 1 января 2021 г. составил более 1,6 млрд руб., говорится в отчете Росстата. Это минимальный показатель с 1 января 2013 г. Тогда он составлял 1,5 млрд руб., следует из материалов ведомства.

«На 1 января 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1628,3 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2020 г. снизилась на 269,9 млн рублей (на 14,2%)» — сообщили в Росстате.

Наибольшую часть задолженности составляет та, что была накоплена в прошлом году — 41,8% или 681,2 млн руб. Еще 348,5 млн руб. (21,4%) приходятся на 2019 г. Остальные 598,6 млн руб. — 36,8% — на более ранее время.

Всего заработную плату не доплатили 23,7 тыс. работников, сообщили в Росстате. 40% из них трудятся на обрабатывающих производствах. Почти четверть — 23% — в сфере строительства. 15% — в области добычи полезных ископаемых. 

Наибольшая сумма задолженности приходится на жителей Южного федерального округа — 316,7 млн руб. Наименьшая — на Уральский федеральный округ, где сотрудникам не выплатили 33,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных