Просрочка по выплате зарплат в России снизилась до минимума за восемь лет

Общий объем задолженности по выплате зарплат в России к 1 января 2021 г. составил более 1,6 млрд руб., говорится в отчете Росстата. Это минимальный показатель с 1 января 2013 г. Тогда он составлял 1,5 млрд руб., следует из материалов ведомства.