Просрочка по выплате зарплат в России снизилась до минимума за восемь лет
Общий объем задолженности по выплате зарплат в России к 1 января 2021 г. составил более 1,6 млрд руб., говорится в отчете Росстата. Это минимальный показатель с 1 января 2013 г. Тогда он составлял 1,5 млрд руб., следует из материалов ведомства.
«На 1 января 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1628,3 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2020 г. снизилась на 269,9 млн рублей (на 14,2%)» — сообщили в Росстате.
Наибольшую часть задолженности составляет та, что была накоплена в прошлом году — 41,8% или 681,2 млн руб. Еще 348,5 млн руб. (21,4%) приходятся на 2019 г. Остальные 598,6 млн руб. — 36,8% — на более ранее время.
Всего заработную плату не доплатили 23,7 тыс. работников, сообщили в Росстате. 40% из них трудятся на обрабатывающих производствах. Почти четверть — 23% — в сфере строительства. 15% — в области добычи полезных ископаемых.
Наибольшая сумма задолженности приходится на жителей Южного федерального округа — 316,7 млн руб. Наименьшая — на Уральский федеральный округ, где сотрудникам не выплатили 33,4 млн руб.