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Минтранс утвердил новые правила перевозки животных в поездах

Ведомости

Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Приказ содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных, а также животных, относящихся к грузам. Документ также описывает правила перевозки животных в международных сообщениях.

В документе, в частности, говорится, что грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования с учетом двухдневного запаса на случай задержки. Также описывается, где должен храниться корм, и в каком типе вагонов разрешена перевозка животных.

При этом отмечается, что ветеренарно-санитарный контроль осуществляется при погрузке и выгрузке животного.

Ранее авиакомпания S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти.

Ранее по теме: S7 разрешила пассажирам перевозить в салоне самолета до пяти животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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