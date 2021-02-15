Минтранс утвердил новые правила перевозки животных в поездах
Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.
Приказ содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных, а также животных, относящихся к грузам. Документ также описывает правила перевозки животных в международных сообщениях.
В документе, в частности, говорится, что грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования с учетом двухдневного запаса на случай задержки. Также описывается, где должен храниться корм, и в каком типе вагонов разрешена перевозка животных.
При этом отмечается, что ветеренарно-санитарный контроль осуществляется при погрузке и выгрузке животного.
Ранее авиакомпания S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти.