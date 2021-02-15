Минтранс утвердил новые правила перевозки животных в поездах

В документе, в частности, говорится, что грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования с учетом двухдневного запаса на случай задержки. Также описывается, где должен храниться корм, и в каком типе вагонов разрешена перевозка животных.