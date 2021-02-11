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S7 разрешила пассажирам перевозить в салоне самолета до пяти животных

Ведомости

Авиакомпания S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти. Изменения вступают в силу 15 февраля, сообщает пресс-служба компании.

«Мы внимательно относимся к обратной связи от пассажиров, поэтому теперь в салоне самолетов S7 Airlines могут одновременно лететь до пяти животных», –  пояснила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина, отметив, что только с начала года услугой перелета животного на отдельном месте воспользовалось более 400 путешественников.

При этом все правила размещения питомцев сохраняются, подчеркнула она. Из них следует, что на отдельном месте рядом с хозяином могут путешествовать не более двух питомцев, а остальные размещаются под впередистоящим креслом. Авиабилет оформляется сразу на два места – на хозяина и на животное. Место на питомца можно забронировать только в экономическом классе — окна рядом со своим хозяином.

Кроме того, во время полета питомец должен оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего 55х40х40 см. Его необходимо закрепить на кресле специальными ремнями безопасности, добавили в авиакомпании.

16 декабря 2020 года S7 Airlines разрешила пассажирам перевозить питомцев на соседнем кресле самолета.

Ранее по теме: S7 разрешит пассажирам перевозить домашних животных на соседнем кресле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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