S7 разрешила пассажирам перевозить в салоне самолета до пяти животных
Авиакомпания S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти. Изменения вступают в силу 15 февраля, сообщает пресс-служба компании.
«Мы внимательно относимся к обратной связи от пассажиров, поэтому теперь в салоне самолетов S7 Airlines могут одновременно лететь до пяти животных», – пояснила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина, отметив, что только с начала года услугой перелета животного на отдельном месте воспользовалось более 400 путешественников.
При этом все правила размещения питомцев сохраняются, подчеркнула она. Из них следует, что на отдельном месте рядом с хозяином могут путешествовать не более двух питомцев, а остальные размещаются под впередистоящим креслом. Авиабилет оформляется сразу на два места – на хозяина и на животное. Место на питомца можно забронировать только в экономическом классе — окна рядом со своим хозяином.
Кроме того, во время полета питомец должен оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего 55х40х40 см. Его необходимо закрепить на кресле специальными ремнями безопасности, добавили в авиакомпании.
16 декабря 2020 года S7 Airlines разрешила пассажирам перевозить питомцев на соседнем кресле самолета.