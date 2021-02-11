S7 разрешила пассажирам перевозить в салоне самолета до пяти животных

При этом все правила размещения питомцев сохраняются, подчеркнула она. Из них следует, что на отдельном месте рядом с хозяином могут путешествовать не более двух питомцев, а остальные размещаются под впередистоящим креслом. Авиабилет оформляется сразу на два места – на хозяина и на животное. Место на питомца можно забронировать только в экономическом классе — окна рядом со своим хозяином.