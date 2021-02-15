Суд заочно арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии
Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двух уроженцев Ингушетии по подозрению в причастности к убийству в Москве начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС. Им заочно предъявлено обвинение и они объявлены в международный розыск.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Белхороева Мусы и Дудурханова Мухарбека, которым заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт, повлекший причинение смерти человеку"), статье 205.4 ("Организация террористического сообщества или участие в нем"), части 3 статьи 222 ("Незаконное хранение оружия организованной группой"), — цитирует агентство пресс-секретаря суда. По ее словам, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в Россию.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых человек, которые могут быть причастны к убийству Эльджаркиева и его брата. 36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты 2 ноября 2019 года в Москве на улице Академика Анохина. По информации следователей, неизвестный выстрелил в мужчин не менее 10 раз. Приоритетной версией следствие назвало заказное убийство.
В январе 2019 года на начальника центра «Э» было также совершено покушение – его автомобиль обстреляли. Как уточнял СК, это нападение совершила та же преступная группа, члены которой были задержаны 6 декабря. В январе текущего года СК объявил в розыск трех уроженцев Ингушетии, которые причастны к убийству Эльджаркиева.