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Суд заочно арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

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Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двух уроженцев Ингушетии по подозрению в причастности к убийству в Москве начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС. Им заочно предъявлено обвинение и они объявлены в международный розыск.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Белхороева Мусы и Дудурханова Мухарбека, которым заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт, повлекший причинение смерти человеку"), статье 205.4 ("Организация террористического сообщества или участие в нем"), части 3 статьи 222 ("Незаконное хранение оружия организованной группой"), — цитирует агентство пресс-секретаря суда. По ее словам, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в Россию.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых человек, которые могут быть причастны к убийству Эльджаркиева и его брата. 36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты 2 ноября 2019 года в Москве на улице Академика Анохина. По информации следователей, неизвестный выстрелил в мужчин не менее 10 раз. Приоритетной версией следствие назвало заказное убийство.

В январе 2019 года на начальника центра «Э» было также совершено покушение – его автомобиль обстреляли. Как уточнял СК, это нападение совершила та же преступная группа, члены которой были задержаны 6 декабря. В январе текущего года СК объявил в розыск трех уроженцев Ингушетии, которые причастны к убийству Эльджаркиева.

Ранее по теме: СК сообщил о задержании предполагаемых убийц главы ингушского центра «Э»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных