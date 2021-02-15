Суд заочно арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых человек, которые могут быть причастны к убийству Эльджаркиева и его брата. 36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты 2 ноября 2019 года в Москве на улице Академика Анохина. По информации следователей, неизвестный выстрелил в мужчин не менее 10 раз. Приоритетной версией следствие назвало заказное убийство.