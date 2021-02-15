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Россия готова поставить Хорватии вакцину от коронавируса

Ведомости

Россия готова осуществить поставки вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в Хорватию, заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович в эфире национального телевидения.

«Россия готова доставить в Хорватию вакцину "Спутник V". В настоящее время Хорватским агентством лекарственных средств идет рассмотрение того, что можно сделать с юридической точки зрения, соблюдая законодательство ЕС», — цитирует ТАСС Пленковича.

Он отметил, что вакцину можно будет использовать в Хорватии, как только Европейское агентство лекарственных средств одобрит ее.

«Мы только должны быть уверены [в препарате] с точки зрения общественного здравоохранения», — подчеркнул он.

Кампания по вакцинации населения в Хорватии стартовала 27 декабря 2020 г. препаратом Pfizer и BioNTech. В общей сложности власти сделали предзаказ на 5,9 млн доз вакцин производителей Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.

Ранее по теме: Регулятор Евросоюза принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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