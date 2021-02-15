Россия готова поставить Хорватии вакцину от коронавируса
Россия готова осуществить поставки вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в Хорватию, заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович в эфире национального телевидения.
«Россия готова доставить в Хорватию вакцину "Спутник V". В настоящее время Хорватским агентством лекарственных средств идет рассмотрение того, что можно сделать с юридической точки зрения, соблюдая законодательство ЕС», — цитирует ТАСС Пленковича.
Он отметил, что вакцину можно будет использовать в Хорватии, как только Европейское агентство лекарственных средств одобрит ее.
«Мы только должны быть уверены [в препарате] с точки зрения общественного здравоохранения», — подчеркнул он.
Кампания по вакцинации населения в Хорватии стартовала 27 декабря 2020 г. препаратом Pfizer и BioNTech. В общей сложности власти сделали предзаказ на 5,9 млн доз вакцин производителей Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.
2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.