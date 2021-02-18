Умер актер из «Иронии судьбы» Андрей Мягков
Народный артист России Андрей Мягков умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.
«Андрей Васильевич умер», — говорится в сообщении.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 г. в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 г. поступил в театр «Современник», а в 1977 г. перешел в Художественный театр.
На счету Мягкова около 30 ролей в театре и более чем 40 фильмов, в том числе в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж». Является лауреатом Государственной премии СССР за роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» и Государственной премии РСФСР за роль Анатолия Новосельцева в фильме «Служебный роман».