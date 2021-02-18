Умер актер из «Иронии судьбы» Андрей Мягков

На счету Мягкова около 30 ролей в театре и более чем 40 фильмов, в том числе в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж». Является лауреатом Государственной премии СССР за роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» и Государственной премии РСФСР за роль Анатолия Новосельцева в фильме «Служебный роман».