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Путин подписал закон об ужесточении штрафов для митингующих

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение сбора и расходования средств на организацию и проведение массовых мероприятий, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и попытки помешать им исполнять свои обязанности. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 10 февраля и одобрен Совфедом 17 февраля этого года. Согласно ему, граждане, собравшие средства на организацию и проведение публичных мероприятий, но не предоставившие в соответствующий уполномоченный орган отчет о расходовании этих денег, будут оштрафованы на 10-20 тыс. руб., должностные лица — 20-40 тыс. руб., компании — 70-200 тыс. руб.

Также выплачивать штрафы будут люди, перечисляющие средства на организацию массовых мероприятий тем, кто не вправе вести подобную деятельность. За нарушение данной нормы граждане должны будут платить 10-15 тыс. руб., должностные лица — 15-30 тыс. руб., компании — 50-100 тыс. руб.

При этом человек, не следующий законным требованиям полиции, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы или Росгвардии при исполнении теми обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также пытающийся помешать им, будет обязан выплатить от 2 до 4 тыс. руб. вместо 500 руб., как это было раньше, или пробыть под административным арестом до 15 суток, или отработать на обязательных работах 120 часов. При повторении данного нарушения сумма возрастет до 10-20 тыс. руб., срок ареста увеличивается до 30 суток, а часы обязательных работ — до 200.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект об отмене наказаний за ряд нарушений на митингах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных