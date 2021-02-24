Путин подписал закон об ужесточении штрафов для митингующих

При этом человек, не следующий законным требованиям полиции, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы или Росгвардии при исполнении теми обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также пытающийся помешать им, будет обязан выплатить от 2 до 4 тыс. руб. вместо 500 руб., как это было раньше, или пробыть под административным арестом до 15 суток, или отработать на обязательных работах 120 часов. При повторении данного нарушения сумма возрастет до 10-20 тыс. руб., срок ареста увеличивается до 30 суток, а часы обязательных работ — до 200.