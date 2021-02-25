Роспотребнадзор назвал возможную причину массового отравления в Дагестане
Массовое отравление детей в Каспийске могло произойти по причине употребления ими загрязненной питьевой воды, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану в Instagram.
«По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных, в трех случаях выделена дизентерия Флекснера и в четырех пробах обнаружен РНК ротавируса. Предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», – говорится в сообщении.
По предписанию Роспотребнадзора в республике прекращена подача воды населению с централизованной системы водоснабжения, усилен лабораторный контроль за качеством воды. По данным ведомства, в Каспийске с 21 по 25 февраля зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции. Госпитализированы 22 человека, в том числе 20 детей.
В начале февраля массовое отравление кишечной инфекцией произошло в дагестанском городе Буйнакск. Всего в медучреждения обратились более 300 человек, из которых не менее 30 школьников. Позднее Роспотребнадзор установил, что в водопроводной воде городской сети найдены патогенные микроорганизмы.