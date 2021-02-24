В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 26 детей в Каспийске, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.
«По сообщению, распространенному в средствах массовой информации о пищевом отравлении детей в городе Каспийске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, в Каспийскую центральную городскую больницу обратились 26 детей в возрасте от трех месяцев до 14 лет с симптомами кишечной инфекции, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее республиканский Минздрав сообщил, что в Каспийске 29 человек, из которых 26 дети, обратились в больницу с симптомами отравления кишечной инфекцией. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести, их здоровью ничто не угрожает, отметили в министерстве.
В начале февраля массовое отравление кишечной инфекцией произошло в дагестанском городе Буйнакск. Всего в медучреждения обратились более 300 человек, из которых не менее 30 школьников. Позднее Роспотребнадзор установил, что в водопроводной воде городской сети найдены патогенные микроорганизмы.