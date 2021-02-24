Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления детей

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 26 детей в Каспийске, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.

«По сообщению, распространенному в средствах массовой информации о пищевом отравлении детей в городе Каспийске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в Каспийскую центральную городскую больницу обратились 26 детей в возрасте от трех месяцев до 14 лет с симптомами кишечной инфекции, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее республиканский Минздрав сообщил, что в Каспийске 29 человек, из которых 26 дети, обратились в больницу с симптомами отравления кишечной инфекцией. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести, их здоровью ничто не угрожает, отметили в министерстве.

В начале февраля массовое отравление кишечной инфекцией произошло в дагестанском городе Буйнакск. Всего в медучреждения обратились более 300 человек, из которых не менее 30 школьников. Позднее Роспотребнадзор установил, что в водопроводной воде городской сети найдены патогенные микроорганизмы. 

Ранее по теме: В Дагестане почти 30 человек госпитализировали с отравлением

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных