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В Дагестане почти 30 человек госпитализировали с отравлением

Ведомости

В городе Каспийск в Дагестане 29 человек, из которых 26 — дети, обратились в больницу с симптомами отравления кишечной инфекцией, сообщает республиканский Минздрав.

«С 22 по 24 февраля в Каспийскую ЦГБ с симптомами кишечной инфекции обратилось 29 пациентов, из них 26 дети, преимущественно дошкольного возраста», — говорится в сообщении ведомства. 19 человек перевели на лечение в больницу Махачкалы. В основном состояние пациентов описывается как «средней тяжести», в Минздраве Дагестана заверили, что их здоровью ничто не угрожает.

В ведомстве рекомендовали жителям Каспийска употреблять только кипяченую или бутилированную воду. «Минздравом РД организован комплекс профилактических мероприятий в очаге — подворовые обходы с выявлением контактных лиц и наблюдением за ними. Роспотребнадзором по РД устанавливается источник инфекции», — говорится в сообщении.

В начале февраля массовое отравление кишечной инфекцией произошло в дагестанском городе Буйнакск. Всего в медучреждения обратились более 300 человек, из которых не менее 30 школьников. Позднее Роспотребнадзор установил, что в водопроводной воде городской сети найдены патогенные микроорганизмы. Администрация города призвала население употреблять только бутилированную воду, начав дезинфекцию водопровода. После заражения 240 детей главу «Водоканала» Буйнакска Абдулвагаба Шарипова арестовали.

Помимо этого в начале февраля в Дагестане произошло массовое отравление детей в селе Хунзах. С признаками отравления к врачам тогда обратились 30 школьников. По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее по теме: В Дагестане возбудили дело после отравления 30 школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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