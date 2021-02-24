В Дагестане почти 30 человек госпитализировали с отравлением
В городе Каспийск в Дагестане 29 человек, из которых 26 — дети, обратились в больницу с симптомами отравления кишечной инфекцией, сообщает республиканский Минздрав.
«С 22 по 24 февраля в Каспийскую ЦГБ с симптомами кишечной инфекции обратилось 29 пациентов, из них 26 дети, преимущественно дошкольного возраста», — говорится в сообщении ведомства. 19 человек перевели на лечение в больницу Махачкалы. В основном состояние пациентов описывается как «средней тяжести», в Минздраве Дагестана заверили, что их здоровью ничто не угрожает.
В ведомстве рекомендовали жителям Каспийска употреблять только кипяченую или бутилированную воду. «Минздравом РД организован комплекс профилактических мероприятий в очаге — подворовые обходы с выявлением контактных лиц и наблюдением за ними. Роспотребнадзором по РД устанавливается источник инфекции», — говорится в сообщении.
В начале февраля массовое отравление кишечной инфекцией произошло в дагестанском городе Буйнакск. Всего в медучреждения обратились более 300 человек, из которых не менее 30 школьников. Позднее Роспотребнадзор установил, что в водопроводной воде городской сети найдены патогенные микроорганизмы. Администрация города призвала население употреблять только бутилированную воду, начав дезинфекцию водопровода. После заражения 240 детей главу «Водоканала» Буйнакска Абдулвагаба Шарипова арестовали.
Помимо этого в начале февраля в Дагестане произошло массовое отравление детей в селе Хунзах. С признаками отравления к врачам тогда обратились 30 школьников. По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).