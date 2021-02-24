В Дагестане почти 30 человек госпитализировали с отравлением

«С 22 по 24 февраля в Каспийскую ЦГБ с симптомами кишечной инфекции обратилось 29 пациентов, из них 26 дети, преимущественно дошкольного возраста», — говорится в сообщении ведомства. 19 человек перевели на лечение в больницу Махачкалы. В основном состояние пациентов описывается как «средней тяжести», в Минздраве Дагестана заверили, что их здоровью ничто не угрожает.